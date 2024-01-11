Міфи про "Велику Вітчизняну" і уявні паралелі: ISW про стратегію Кремля щодо України

На думку експертів ISW, постійні натяки Кремля на Другу світову війну частково покликані створити хибне враження, що Росія сьогодні може змести своїх ворогів, покладаючись на масу і вагу переважної живої сили і техніки.

Російська влада намагається підготувати росіян до тривалої війни і водночас переконати їх, що війна в Україні не матиме довготривалих наслідків. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), який вони опублікували у звіті від 10 січня.

Для цього Кремль намагається використовувати міфи про "Велику Вітчизняну" війну і будує уявні паралелі з російсько-українською війною. Як зазначають експерти, насправді це суперечить нинішньому рівню мобілізації в Росії та риториці президента Володимира Путіна.

Інститут вивчення війни аналізує інтерв'ю з головою комітету Держдуми з оборони Андрієм Картаполовим, опубліковане 9 січня в петербурзькому виданні "Фонтанка".

Аналітики зазначають, що Картаполов намагається розширити уявну аналогію між боротьбою СРСР проти нацистської Німеччини та неспровокованим вторгненням Росії до України, наводячи як приклад успішні наступальні операції радянських військ 1943 року і проводячи паралелі з невдалим літнім наступом ЗСУ 2023 року.

"Аналогія Картаполова не має особливого сенсу, особливо якщо врахувати той факт, що російські війська за останні місяці не домоглися помітних успіхів, як радянські війська за місяці до грудня 1943 року", — підкреслюють експерти.

Журналіст запитав голову комітету Держдуми, ґрунтуючись на його аналогіях, чи не перебуває Росія зараз, образно кажучи, ближче до закінчення війни. Це змусило російського чиновника визнати, що війну Росії в Україні та "Велику Вітчизняну" війну не можна буквально порівнювати. При цьому Картополов продовжував використовувати алюзії на Другу світову війну і стверджувати, що Росія продовжуватиме війну в Україні доти, доки не встановлять "прапор над Рейхстагом", тобто до досягнення всіх максималістських цілей Путіна.

Картаполов також послався на Другу світову війну, відповідаючи на запитання про демобілізацію російських військовослужбовців, призваних під час часткової мобілізації в Росії. Він стверджував, що радянські військові не поверталися додому в 1942 році тільки тому, що воювали цілий рік, а заклики росіян до демобілізації назвав інформаційною операцією західних і українських спецслужб. Водночас очільник комітету повторив наративи Кремля про те, що немає необхідності в загальній мобілізації ні зараз, ні в найближчому майбутньому.

Водночас риторика РФ, яка зображає її неспровоковане вторгнення в Україну як тривалу тотальну війну за національне виживання, на думку експертів Інституту, підриває зусилля диктатора Путіна, який у рамках своєї передвиборчої кампанії намагається заспокоїти росіян стосовно внутрішніх наслідків війни, що, як зауважують аналітики ISW, є важливим аспектом президентської кампанії Путіна 2024 року.

Водночас Інститут допускає, що Картаполов, можливо, цілеспрямовано просуває довгострокові послання Кремля, яких Путін і його оточення, можливо, захочуть уникнути під час президентської кампанії.

"Постійні натяки Кремля на Другу світову війну частково покликані створити абсолютно хибне враження, що Росія сьогодні може змести своїх ворогів, покладаючись на масу і вагу переважної живої сили і техніки, як Червона Армія, ймовірно, зробила це з нацистською Німеччиною", — підкреслюють експерти Інституту.

Ключові висновки ISW за 10 січня

Окрім використання міфів та аналогій із Другою світовою війною, Москва, на думку експертів, найімовірніше, почала створювати інформаційне поле для операції під чужим прапором у Придністров'ї, щоб досягти дестабілізації в Молдові, а також підірвати експорт українського зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.

За наявними відомостями, експерти Інституту дійшли висновку, що Іран "близький" до того, щоб надати РФ балістичні ракети і системи класу "земля-земля". Крім того, інсайдер видання Sky News 10 січня заявив, що Іран розробив новий "вибуховий і розвідувальний" Shahed-107 і вже запропонував його Росії за більш ніж 2 мільйони доларів. БПЛА має дальність дії 1500 кілометрів і оснащений передавачем прямої відеотрансляції.

Комісар Євросоюзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС зможе поставити Україні один мільйон снарядів до весни 2024 року. Водночас він наголосив, що ЄС необхідно скоротити експорт боєприпасів до країн, що не входять до союзу, і наростити такі самі потужності з виробництва зброї, як у Росії. При цьому він переконаний, що Євросоюз може досягти цієї мети за період від 18 місяців до двох років.

Російські інсайдерські джерела продовжують обговорювати відсторонення від посади першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Саме він командував російським "добровольчим корпусом", який мав замінити ПВК "Вагнер" в Україні.

Також головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Микола Євменов заявив 10 січня, що російські військові планують у середньостроковій перспективі переформувати п'ять морських піхотних бригад флотів РФ у морські піхотні дивізії, а морський піхотний полк Каспійської флотилії — у морську піхотну бригаду.

Крім того, окупаційна влада продовжує депортувати до РФ ув'язнених з тимчасово окупованих територій України. Це, на думку експертів ISW, РФ може використовувати як частину масштабних зусиль зі збору даних про українських громадян.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Russian Field, опублікованим у листопаді 2023 року, більшість росіян стурбовані кількістю жертв через війну в Україні. Зокрема, кожен третій з тієї ж причини переживає за свій матеріальний стан.

У жовтні опитування російської організації "Левада-Центр" показало, що рішення про завершення війни підтримав би кожен сьомий росіянин. Попри це, більша частина жителів Росії готові припинити війну тільки в разі збереження окупованих територій під контролем РФ.