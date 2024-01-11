ЗС РФ відновили штурми: Гуменюк розповіла про важку ситуацію на лівобережжі Дніпра (відео)

У середу, 10 січня, окупанти провели близько 11 штурмів, проте вони були безуспішними. Ворог був змушений повернутися на вихідні позиції, зазнавши втрат, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Херсонської області та продовжують роботи з розширення плацдарму. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"За таких умов – і погодних, і співвідношення сил та засобів, робота з розширення плацдарму надзвичайно важка", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що на лівобережжі спостерігаються складнощі з логістикою та використанням певної техніки, проте в українських військових виходить утримувати позиції та продовжувати роботу з розширення плацдарму попри те, що окупанти відновили штурмові дії. Зокрема, за минулу добу 10 січня, ворог провів близько 11 штурмів, проте вони були безуспішними. В результаті противник був змушений повернутися на вихідні позиції, зазнавши втрат в особовому складі та військові техніці.

За минулу добу 10 січня на лівому березі Дніпра армія РФ втратила 18 військових, три човни, якими ворог намагався маневрувати в протоках, дві гармати. Українські бійці продовжують знищувати мінометні розрахунки. Також було знищено три пункти постачання, які потрібні для забезпечення підрозділів.

"Маючи щодня такі втрати, ворог повертається на свої позиції та готує нові штурми", — наголосила вона.

Наталія Гуменюк додала, що останнім часом противник майже не використовує техніку.

Нагадаємо, 5 січня речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на лівому березі Херсонської області російські військові відновили використання бронетехніки. Це може означати, що противник підтягнув додатковий ресурс.

10 січня військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що на лівобережжі Херсонської області ворог стурбований тим, щоб знищити український плацдарм, проте дії ЗС РФ безуспішні.