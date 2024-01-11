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У РФ згорів штаб мотострілецького полку, — росЗМІ (відео)

Марія Бобра
Фото: Скриншот | У РФ згорів штаб мотострілецького полку

За інформацією російських медіа, інцидент стався зранку 11 січня. Поки що невідомо, чи є постраждалі. У МНС Чеченської Республіки не коментували ситуацію.

Російські медіа повідомляють про пожежу у штабі 70-го гвардійського мотострілецького полку. Про це пише Astra у Telegram.

Зокрема, штаб мотострілецького полку розташовується у місті Шалі у Чеченській республіці РФ.

Фото: Google Maps

Зазначається, що інцидент стався зранку 11 січня та внаслідок пожежі штаб 70-го го гвардійського мотострілецького полку згорів повністю разом із документами. Також постраждали автомобілі, які були поруч припарковані.

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Як можна побачити на відео, будівля практично повністю знищена вогнем. На місце події прибули пожежники. Втім офіційно у МНС Чеченської республіки не публікували жодних заяв відносно цієї події.

70-го гвардійського мотострілецького полк: що відомо

Полк, який розташовується у Шалі, був сформований у 2017 році з колишньої 17-ї мотострілецької бригади. З 2022 року цей полк бере активну участь у війні проти України. Цього ж року ЗМІ писали, що у Криму був ліквідований начальник штабу підполковник Андрій Безлюдько. Зокрема, він у 2014 році перейшов на бік ворога.

У травні 2022 року українська розвідка повідомляла, що декілька підрозділів у 70-му мотострілецькому полку Росії відкрито відмовляються брати участь у війні. Також вони вимагали повернути їх на місця постійної дислокації, втім командування намагалося приховати таку ситуацію у війську.

Також нещодавно журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що саме у складі цьому полку воюють іноземні найманці. Він опублікував відео із полоненим непальцем, який розповів, що пішов воювати проти України за гроші.

Нагадаємо, колишні військовослужбовці 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади стали одними з перших, хто приєднався до Легіону "Свобода Росії", який воює проти режиму Володимира Путіна.