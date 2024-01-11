У РФ на 25 років посадили за ґрати українського військового: деталі

Російський суд визнав військового винним начебто у вбивстві людини в Маріуполі у квітні 2022 року. Відбувати покарання він буде у виправній колонії суворого режиму.

У Росії українського військового Олександра Ковалика звинуватили у вбивстві водія цивільного автомобіля та призначили 25 років ув’язнення. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

Військовий є навідником БТР 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Зазначається, що у квітні 2022 року перебував на бойовій позиції неподалік заводу Ілліча у Маріуполі. Російське слідство встановило, що начебто український боєць здійснив щонайменше 15 пострілів із кулемета у чоловіка, який керував цивільним автомобілем. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

У РФ стверджують, що військовий начебто виконував наказ командира та вирішив, що виявлений чоловік дотримується проросійських поглядів.

Російське слідство каже, що у справі було оглянуто місце інциденту та допитано свідків. Зокрема, нібито проведено 9 експертиз та два слідчі експерименти.

Суд РФ визнав, що зібраних доказів достатньо, аби винести вирок Олександру Ковалику. Відтак йому призначили 25 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року російські видання повідомляли, що у РФ на 12 років посадили у в’язницю військового ЗСУ Павла Запорожця. Слідство заявило, начебто він готував теракт у Херсоні.

Також у Росії у вбивстві звинуватили іншого українського військового — Дениса Ряшплю. Його визнали винним у вбивстві 16 цивільних людей у Маріуполі та призначили 22 роки колонії суворого