Відстрочка нардепам та правоохоронцям: що може змінитись у законі про мобілізацію

Народні депутати пропонують відмовитись від покарання людей, які порушили певні процедури військового обліку. Наприклад, не будуть їх вносити у реєстр боржників, бо це порушує Конституцію.

Українцям, які доглядають за особами з ІІІ групою інвалідності, а також прийомним батькам та опікунам, повернуть право на відстрочку від мобілізації. Народним депутатам та деяким категоріям правоохоронців та держслужбовців скасують бронювання. Про низку пропозицій до законів про мобілізацію, рекрутинг на військову службу розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла на сторінці Facebook.

Безугла опублікувала кілька пропозицій щодо проходження військової служби, напрацьованих робочою групою у Верховній Раді. Ці пропозиції можуть підтримати інші народні депутати і внести їх, наприклад, у законопроєкт №10378. У такому випадку будуть скасовані деякі пункти законів, які, на думку нардепки, є "антиконституційними".

Мобілізація в Україні — деталі пропозицій

Пропозиції робочої групи, до складу якої входить Мар'яна Безугла та інші невказані народні обранці:

ведення військового обліку — українцям не потрібно приходити в ТЦК, якщо вони влаштовуються на роботу. Також їх не будуть вносити у реєстр боржників через ігнорування військкомату — ця норма є "антиконституційною";

відстрочка від мобілізації — повернуть право не служити опікунам людей з інвалідністю ІІІ групи та громадянам з інвалідністю ІІІ групи, а також опікунам, усиновителям, прийомним батькам;

встановлять чіткий перелік посад у державних та місцевих органах влади (прокуратура, правоохоронці, суди тощо), які можуть отримати бронювання;

народні депутати, працівники Міноборони, правоохоронці втратять право на відстрочку;

студентам, інтернам, викладачам, науковцям збережуть право на відстрочку;

надсилання повісток не будуть здійснювати через електронну пошту. Також не будуть зобов'язувати громадян оновлювати дані військового обліку у випадку оголошення або продовження воєнного стану.

Безугла - пропозиції до закону про мобілізації Фото: Скриншот Що можуть змінити у системі мобілізації Фото: Скриншот

Зазначимо, у грудні 2023 року уряд Дениса Шмигаля вніс законопроєкт №10378 про внесення змін у низку законів про мобілізацію. Після обговорення у комітеті з нацбезпеки та оборони запропонував урядовцям допрацювати документ — Кабмін його відкликав. Серед пропозицій, розглянутих народними обранцями — пропозиції знизити вік мобілізації до 25 років, скасування відстрочки для певних категорій осіб, призов засуджених та покарання людей, які ігнорують обов'язок захищати батьківщину.

Мар'яна Безугла на сьогодні все ще перебуває у складі партії та фракції "Слуга народу", але 11 січня написала заяву про вихід з цих об'єднань. Перед цим у комітеті з нацбезпеки ухвалили рішення про її виключення, однак у Верховній Раді це рішення не затвердити.

Нагадуємо, 11 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Міноборони оновили законопроєкт щодо змін в системі мобілізації — посадовці врахували пропозиції нардепів і готові знов внести його на розгляд парламенту.