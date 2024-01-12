Допомагала депортувати дітей: СБУ на кордоні затримала ексчиновницю із Херсона

За інформацією слідства, жінка передала окупантам 24 автомобілі швидкої допомоги, які використовувалися для вивезення українських дітей до Росії. За вчинене їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Українська служба безпеки затримала ексзаступницю очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Під час окупації жінка віддала росіянам 24 автомобілі "швидких". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що підозрювану затримали на КПП "Краківець" на Львівщині. Вона намагалася втекти до ЄС.

За інформацією слідства, після окупації Херсона бувши у керівному складі медичної установи вона підписала розпорядження про передачу автівок. За допомогою "швидких" окупанти вивозили українських дітей спочатку до тимчасово окупованого Криму, а далі до Росії.

У СБУ кажуть, що таким чином викрадення дітей прикривалося начебто переміщенням карет швидкої медичної допомоги. Окрім того, передані автомобілі використовувалися окупантами для перевезення своїх поранених військових.

Зазначається, що далі українські карети "швидкої" були доставлені на лівий берег Дніпра та поставлені на баланс окупаційної адміністрації Херсонської області. Сама жінка після звільнення Херсону залишилася у місті та прикривалася тим, що "поза політикою".

Попри це, влітку минулого року вона переїхала у Львів, оформилася внутрішньо переміщеною особою та отримувала відповідні виплати.

Затримали підозрювану, коли вона намагалася втекти з України. Під час обшуків в помешканнях у Львові та Херсоні, де вона проживала, були виявлені докази співпраці з окупантами.

Жінці повідомили підозру у пособництві державі-агресору та відправили під варту. За скоєне їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 січня в СБУ повідомили, що затримали ворожу агентку, яка проїжджала щодня до 100 кілометрів для виявлення позицій українських військових. За інформацією слідства, її завербували у жовтні минулого року.

Також нещодавно в Україні затримали посадовця "Укрзалізниці", який для російських спецслужб слідкував за ешелонами із західною технікою. Його завербували влітку минулого року, через анонімний чат у Telegram.