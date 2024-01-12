"Наші одвічні вороги": Медведєв пригрозив Ріші Сунаку касетним обстрілом Києва

Колишній російський президент застеріг Британію від розміщення в Україні своїх військ, хоча, судячи з офіційних повідомлень, глава уряду Сполученого Королівства приїхав зовсім не для цього.

Заступник голови Ради національної безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув погрозами — цього разу на адресу британського прем'єра Ріші Сунака, який 12 січня прибув до Києва з робочим візитом. Відповідний пост Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі.

Цього разу Медведєв пригрозив обстрілом Києва касетними снарядами під час візиту глави уряду Великої Британії.

"Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?" — пише Медведєв.

Коментуючи новини про те, що британський прем'єр Ріші Сунак прибув до Києва для підписання історичної угоди у сфері безпеки, Медведєв вирішив, що йдеться про розміщення військ Сполученого Королівства на території України.

"І ще: сподіваюся, наші одвічні вороги нахабні британці розуміють, що розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні", — заявляє Медведєв.

Ріші Сунак прибув до Києва

12 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з офіційним візитом прибув до України. Під час зустрічі політики обговорять питання британської підтримки у протистоянні з Росією. Також йтиметься про укладення договору про гарантії безпеки, обіцяних під час Вільнюського саміту НАТО. На урядовому сайті Великої Британії повідомили, що мета візиту їхнього прем'єра — оголошення нового пакета допомоги для України.

Фото: Twitter / Ріші Сунак

Нагадаємо, Фокус писав про деталі безпекової угоди, яку мають укласти Велика Британія та Україна. Також повідомлялося, що крім фінансування виробництва БПЛА до нового пакету допомоги входять далекобійні ракети, системи ППО та боєприпаси.