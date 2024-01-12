"Трупи через кожні 10 метрів": пілот БПЛА розповів про знищення ЗС РФ скидами гранат (відео)

Воїн 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади зазначив, що окупанти цілодобово намагаються штурмувати українські позиції, висилаючи особовий склад групами з 5-10 людей.

Російські окупанти знищують свій особовий склад, висилаючи його на "мʼясні штурми". Крім того, ЗС РФ не забирають загиблих побратимів з передової, а просто "йдуть по тілах" солдатів. Більше про тактику російської піхоти та ефективне ураження ворога скидами гранат з дронів розповів пілот-ударник Сергій в інтервʼю на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади у Facebook.

За словами українського воїна, запорукою вдалого знищення противника є тісна взаємодія з іншими вогневими засобами.

"Ми запобігаємо тому, щоб ось ці вороги доходили до наших позицій і знищуємо їх перед ними. Працюємо скидами, працюємо розвідкою. Ми вилітаємо, знаходимо ворога і відпрацьовуємо", — розповідає Сергій.

Також пілот-ударник наголосив, що ЗС РФ цілодобово намагаються штурмувати українські позиції, висилаючи особовий склад групами з 5-10 людей.

"Ворог зараз безжально знищує свій особовий склад, висилаючи його на мʼясні штурми. Вони хотіли прорватися до нас, взяти висоту. Ворог цілодобово пробував взяти наші позиції. Вони висилали групи людей по 5-10 чоловік", — каже військовослужбовець.

Як розповів воїн 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, зупиняють окупантів скидами гранат із безпілотників.

"Наприклад, була така ситуація, там де вони вислали 10 просто в одній купі, одне за одним, і я в цей момент зловив їх зі скидом. Я просто кинув посеред групи гранату. Одного "задвухсотило", а ще трьох "затрьохсотило", — уточнює пілот БПЛА.

Окупантів "женуть на смерть": деталі

За словами Сергія, впродовж тижня в деяких місцях назбиралося так багато тіл загиблих окупантів, що в траншеї через "кожні 10 метрів просто валяються трупи російських солдатів і їх ніхто не збирається забирати".

"Коли заходили нові групи, вони просто йшли по тілах своїх солдатів та втоптували їх в землю. Окупантів женуть на смерть. Вони гинуть, не доходячи до наших позицій", — каже він.

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За інформацією у дописі, військовослужбовець Сергій ефективно знищує ворогів з повітря, на його рахунку багато скидів та ліквідації противника.

Крім того, у бригаді зазначають, що воює Сергій, аби оберігати передній край та не підпускати окупантів до десантників, щоб вони не вступали в стрілкові бої.

"Ми оберігаємо їх, бо якби не було передньої лінії фронту, то п*дари добралися б до наших рідних", — каже пілот БПЛА.

У 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді додають, що у 2014 році Сергій "був ще школярем та відправляв малюнки та фронт", а тепер "військового самого надихають боронити Україну дитячі малюнки".

За інформацією у дописі, війну пілот БАЛА зустрів у Польщі, проте, повернувся до Львова та підписав контракт з Десантно-штурмовими військами.

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