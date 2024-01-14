Війна в Україні вплинула на громадян у РФ: Британія розповіла, що змінилося для росіян (фото)

Росіяни борються за доступ до лікарняних послуг по всій країні. У РФ спостерігається дефіцит лікарських засобів, розповіли в британській розвідці.

Російсько-українська війна впливає на сферу охорони здоров'я у Російській Федерації. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

В оборонному відомстві Британії зазначили, що цивільне населення Росії, ймовірно, відчуває на собі вплив війни, зокрема у сфері охорони здоров'я. За інформацією російських ЗМІ, громадськість бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також у РФ спостерігається дефіцит лікарських засобів, зокрема антибіотиків широкого спектра дії.

Крім цього, у британській розвідці наголосили, що війна може значною мірою впливати на це, оскільки в медичних закладах лікують поранених. Мало того, уряд РФ змушений скорочувати цивільні медичні установи через брак медичного персоналу та фінансові труднощі.

Нагадаємо, 12 січня голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський розповів, що Росія відчула дію санкцій, проте вплив міг би бути сильнішим, якби західні партнери ухвалювали відповідні санкційні рішення з початку 2022-го року.

9 січня у ЗМІ повідомили, що у російського президента Володимира Путін є три виклики, а саме фінансування війни проти України, підтримання рівня життя населення та захищення макроекономічної стабільності. Росія змогла стабілізувати ситуація в економіці завдяки прибуткам від продажу нафти та газу, вмілого управління фінансами та слабкого застосування західних обмежень.