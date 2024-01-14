"Відведуть ракети": Ігнат запропонував місцевій владі самостійно купувати засоби РЕБ (відео)

За словами речника Повітряних сил, якщо місцеві громади почнуть самостійно захищатись за допомогою систем РЕБ — це дозволить зекономити ракети для ППО.

В Україні випускають комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), які місцеві громади можуть самостійно придбати, щоб захиститись від ударів РФ. Наявні українські комплекси здатні ефективно відвести російські ракети і дрони-камікадзе, якими росіяни б'ють по населених пунктах. Про нові методи захисту від обстрілів РФ розповів речник Повітряних сил в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Ігнат пояснив, що комплекси РЕБ — це не зброя, тому її можуть вільно придбати місцеві громади, "залучивши відповідний ресурс". На сьогодні в Україні є цивільні підприємства, які випускають такі комплекси: після певної перевірки, ними можна захищатись від ударів РФ.

На думку речника Повітряних сил, самостійний захист місцевих громад за допомогою РЕБ — це "стандартна практика". З його слів, подекуди робляться певні кроки у цьому напрямку.

"Це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш, але системи РЕБ, зокрема, цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя", — продовжив він.

Установки, випущені українськими цивільними підприємствами, здатні відхилити і ракету РФ, і дрон-камікадзе, зауважив Ігнат. Керівники деяких компаній вже почали міркувати над тим, щоб налагодити самостійний захист. Якщо подібні програми запрацюють, що це допоможе силам ППО зекономити дорогоцінні зенітні ракети.

"Це вже робиться… За цим майбутнє", — пролунало у ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат про комплекси РЕБ (див. за 4:46:46 від початку)

Обстріли РФ — деталі

Зазначимо, під час масованого повітряного удару ЗС РФ, який відбувся в ніч на 13 січня, росіяни запустили по Україні 40 ракет і дронів. З них сили ППО збили вісім цілей, заявили у Повітряних силах. Зокрема, знешкодили 7 з 12 ракет Х-101 та одну з чотирьох ракет Х-59. Інші 32 цілі не збивали (серед них — дрони-камікадзе Shahed-136, ракети "Кинджал", Х-22 тощо). У звіті Повітряного командування наголосили, що хоч їх не збили, але вони не влучили у жодний об'єкт, на який їх націлювали росіяни.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ракети і дрони ЗС РФ знешкодили за допомогою комплексів РЕБ. При цьому у одній з попередніх заяв Ігната пролунало, що сили ППО мають ощадливо використовувати ракети для ЗРК, оскільки їх постачають виключно країни заходу. Тим часом представники американського уряду, який раніше надавав Україні подібні ракети, 5 січня повідомив, що припиняє надавати військову допомогу.

Нагадуємо, у Конгресі США 10 січня повідомили, що планують у лютому дійти згоди щодо виділення пакета допомоги Україні, розміром 61 млрд дол. 12 січня в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: уклав договір про безпеку та оголосив про виділення 2,5 млрд фунтів стерлінгів.