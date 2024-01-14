"Бачили туалети": губернатор Санкт-Петербурга розповів, за що РФ воює в Україні

Олександр Бєглов відвідав у шпиталі російських військових, які отримали поранення на війні. Топчиновник під час візиту назвав чергову "причину" повномасштабного вторгнення до України.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов вважає, що росіяни, котрі воюють в Україні, бачили в місцевих школах "гендерно-нейтральні туалети". Про це російський політичний діяч розповів у своєму телеграм-каналі, показавши свій візит до госпіталю, де проходять лікування окупанти після отримання поранень на війні.

"Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень — для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення — для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не треба пояснювати, які цінності ми відстоюємо", — розповідає губернатор.

Втім, це не перша пильна увага до туалетів з боку російських політичних діячів.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповідав, що помітив у Швеції на саміті Ради глав МЗС ОБСЄ незвичний для нього розподіл туалетів.

"Я спитав, де туалетна кімната. Мені показали двері з літерами WC. Я спитав: "А це для дам чи джентльменів?" Мені сказали: "У нас все спільне". Я не повірив, але це було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи", — пригадував російський міністр у грудні 2022 року.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов розповів, за що РФ воює в Україні Фото: Телеграм

Нагадаємо, як війна в Україні вплинула на росіян.

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