Курську область атакували ракети "Точка-У", — Міноборони РФ (відео)

Місцеві мешканці чули шонайменше 3-4 вибухи на бачили яскраві спалахи. Міноборони та місцева влада запевняють про успішну роботу ППО та перехоплення усіх цілей.

В Росії заявили про атаку Курської області українськими ракетами "Точка-У". Три з них нібито збили над територією Фатезького району. Про це 15 січня повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.

"У небі над Курськом і Курським районом спрацювала ППО. Прошу жителів зберігати спокій", — проінформував він.

Пізніше губернатор повідомив, що, за попередньою інформацією, над територією Фатезького району черговими засобами ППО збито 3 українські ракети.

У Міноборони РФ заявили, що територія Курської області була атакована ракетами "Точка-У".

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет ТРК "Точка-У". Черговими засобами ППО три ракети ТРК "Точка-У" було знищено над Курською областю", — йдеться в повідомленні.

В місцевих пабліках повідомили, що уламки ракети впали біля 62-ї школи і зайнялися.

Нагадаємо, що українські РЕБ під час масованої ракетної атаки зуміли знешкодити понад 20 ворожих ракет.

Раніше повідомлялося, що на думку експерта Сергія Бескрестнова, більш відомого під позивним "Флеш", ракети РФ продовжують падати в різних місцях, оскільки катастрофічно погіршилася якість комплектуючих.