ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: в ISW назвали території, які втратили Сили оборони (карта)

Позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу, в районі промзони, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 січня.

Аналітики зазначили, що 14 січня під Авдіївкою Донецької області тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на цій ділянці не зафіксовано. Проте в ISW зазначили, що окупанти просунулися шириною до 260 метрів та глибиною до 120 метрів на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Також підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади та 15-ї мотострілкової бригади наступали на південному сході від Авдіївського терикона.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що Збройні сили України відійшли зі Степового, тоді як російські джерела стверджують, що українські бійці залишаються в західній частині населеного пункту. Станом на 14 січня аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження будь-яких наступальних днів російських військових у Степовому.

Крім цього, позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу, в районі промзони, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 14 січня аналітик групи Oryx Naalsio розповів, що від початку російського наступу на Авдіївку Донецької області РФ втратила 488 одиниць військової техніки, а Україна — 37.

12 січня боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що противник готується до масштабного штурму в районі Авдіївки Донецької області. З його слів, перед кожним міцним штурмом ворог робить "легкий" накат.