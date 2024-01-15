Гроші від РФ: як Україна отримає $300 мільярдів, не торкнувшись активів Кремля, — експерт

Західні уряди можуть стати гарантами цінних паперів, які випустить Україна, зазначив експерт Reuters. У цьому випадку навіть без згоди РФ відшукаються гроші, які підуть на відшкодування наслідків повномасштабного вторгнення.

У світі фінансів існує механізм, який дасть можливість Україні скористатись грошима країни-агресора Росії. Зокрема, ідеться про випуск облігацій, які купуватимуть закордонні інвестори — окремі громадяни та західні уряди. У такому випадку Заходу не доведеться шукати законний спосіб для конфіскації заморожених активів Кремля — це питання відкладуть на майбутнє. Про деталі фінансового механізму випуску облігацій розповів бізнес-журналіст Reuters та ексредактор Financial Times Х'юго Діксон (Hugo Dixon) — його думку навели на порталі Reuters.

Діксон запропонував українському уряду скористатись одним з фінансових механізмів отримання грошей — випустити облігації, які він назвав "репараційними". "Репараційні" — оскільки ці облігації будуть забезпечуватись майбутніми виплатами Росії через завдані Україні збитки.

Експерт зауважив, що пересічні громадяни за кордоном можуть не захотіти купувати облігації. Наприклад, вони можуть вважати, що це досить ризиковане капіталовкладення, на якому вони не зможуть заробити. Причина ризику — Росія, очевидно, не взнаватиме такі зобов'язання, написав Діксон.

Щоб вийти з цієї ситуації, бізнес-журналіст пропонує два шляхи.

Перший шлях: Україна може гарантувати виплати завдяки відсоткам, які нараховуються на заморожені за кордоном активи РФ. Однак, щоб дістатись до цих відсотків, має бути певне судове рішення та спільна позиція США, ЄС та інших країн. Другий шлях: можна звернутись до західних урядів — саме вони мають стати гарантами для випущених Україною облігацій. Зокрема, якщо РФ відмовиться платити, а активи будуть недоступні, то вони виплатять гроші пересічним покупцям українських "репараційних" цінних паперів.

Згідно з даними Світового банку, Україна протягом двох років зазнала руйнувань внаслідок війни на суму 411 млрд дол. Діксон заявив, що на сьогодні західні фахівці розглядають й інші способи, як примусити РФ заплатити ці кошти. На його думку, "репараційні" облігації "можуть стати хорошим запасним планом".

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, починаючи з лютого 2022 року, США, ЄС, Велика Британія та низка інших країн-світових лідерів наклали на Росію санкції через вторгнення в Україну. Серед санкцій — обмеження продажу нафти і газу, які, згідно з даними розслідувачів, не заважають Кремлю заробляти щороку мільярди доларів. Крім того, заморожено закордонні активи російської держави. На рахунках в закордонних банках є близько 300 млрд дол., але політики досі не відшукали механізму, як їх можна конфіскувати на законних підставах.

На сьогодні Україна не отримала 61 млрд дол. — їх у США заблокували сенатори від Республіканської партії. Також немає грошей від Європейського Союзу — виділення 50 млрд євро заблокували політики Угорщини. Також зрозуміло, що ООН не здатна визнати РФ агресором і встановити репарації, оскільки у Радбезі цієї міжнародної організації сидить, власне, представник країни-агресора.

Нагадуємо, 12 січня в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Урядовці повідомили, що укладено безпековий договір, згідно з яким ЗСУ і далі будуть отримувати, наприклад, далекобійні ракети британського виробництва. 14 січня стало відомо про збиття літака радіолокаційної розвідки А-50 над Азовським морем. Літак підбили зброєю, тип якої не відомий: удар відбувся за 100 км від підконтрольній Україні території.