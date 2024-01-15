Будуть зміни: РФ має лише вісім працездатних А-50, — Буданов

Командування ЗС РФ втратило літак, який допомагав налагодити цілодобовий зв'язок на полі бою, заявив голова української розвідки.

На російських аеродромах є лише вісім літаків раннього повітряного попередження А-50. Подібні повітряні судна допомагали підтримувати зв'язок на полі бою в Україні. Про особливості використання А-50 у російській армії заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов у інтерв'ю агентству Financial Times (FT).

Голова української розвідки підтвердив, що над Азовським морем надвечір 14 січня Сили оборони знищили російський літак А-50.

"А-50 був збитий і він вибухнув", — сказав він.

Зі слів Буданова, РФ має лише вісім працездатних літаків А-50, які перебувають у "хорошому стані".

Розвідник пояснив журналістам, що літаки раннього повітряного попередження (або літаки радіолокаційної розвідки) використовувались РФ для "підтримування зв'язку". При цьому підсумував, що це може вплинути на майбутні дії росіян.

"Знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні конфлікту "цілодобово", — навели слова Буданова журналісти.

Збиття А-50 — чим особливий літак ЗС РФ

А-50 — повітряне судно, яке випускалось у СРСР у 70-90 рр. минулого століття. Згідно з даними The Guardina, було випущено близько 40 літаків, здатних виявляти цілі на відстані до 600 км "за лінією горизонту" і передавати їх десятьом винищувачам. Під час повномасштабної війни Росія використовувала ці літаки для стеження за українським повітряним простором — вони здіймались у повітря з аеродрому у Мачулищах в Білорусі. По одному з А-50 у лютому 2023 року завдали удар безпілотником з вибухівкою: літак отримав пошкодження і його перебазували для ремонту. Експерти повідомляли, що ЗС РФ мають або 9, або 10 працездатних літаків-шпигунів.

Деталі подій 14 січня над Азовським морем

Зазначимо, про пошкодження двох повітряних цілей над Азовським морем стало відомо увечері 14 січня. Одна з цілей, літак А-50, відразу зник з моніторів радарів. Другий — літак Іл-22 — зумів приземлитись у аеропорту Анапи, повідомив 15 січня речник Повітряного командування Юрій Ігнат. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив удари по російських цілях і показав дані моніторингу: на екрані було видно рух літаків, один з яких у певний момент зник.

У ЗМІ підрахували вартість удару по Ан-50 та Іл-22 ЗС РФ. Орієнтовно, атака по російській авіації завдала росіянам шкоди на суму більш як пів мільярда доларів.

Нагадуємо, військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому таким вагомим є знищення літака радіолокаційної розвідки А-50, який літав над Азовським морем.