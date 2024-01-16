Кім Чен Ин показав дрони Saetbyol-4 та Saetbyol-9: що відомо про копії американських БПЛА

Навіть якщо КНДР не здатна робити дрони настільки ж технологічними, як Штати, сам факт виробництва таких безпілотників приголомшує, пишуть журналісти.

У Північній Кореї провели випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності. Врдночас Кім Чен Ину показали безпілотники, які фактично є копією американських RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper. Про це повідомляє The War Zone.

Північнокорейському диктатору Ким Чен Ину показали найдосконаліші безпілотники Saetbyol-4 (Morning Star-4) та Saetbyol-9 (Morning Star-9). Візуально Saetbyol-4 дуже схожий на американський RQ-4 Global Hawk. Saetbyol-9 своєю чергою дуже схожий на MQ-9 Reaper.

RQ-4 Global Hawk Saetbyol-4 Фото: KCNA

У КНДР позиціюють Saetbyol-4 як стратегічний розвідувальний дрон, а Saetbyol-9 — багатоцільовий ударний дрон, вказується у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS). Вперше дрони продемонстрували в липні 2023 року, коли показали їхній політ. Водночас дебютували вони на виставці озброєнь за участі міністра оборони Сергія Шойгу та Кім Чен Ина.

Saetbyol-9 Фото: KCNA MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

З того часу інформації щодо характеристик північнокорейських дронів у загальному доступні не стало більше. У звіті IISS заявляється, що через схожість Saetbyol-4 з Global Hawk його польоти мають бути на великій висоті. Характеристики залежать від продуктивності двигуна та інших чинників. Не виключено, що характеристики кращі за RQ-4A, який літає понад 30 годин й виконує розвідку, спостереження та рекогностування.

Saetbyol-9 є носієм ракет, які візуально схожі на AGM-114 Hellfire. Очевидно, що для КНДР недоступні технології, які є на американських безпілотниках. Проте це не означає, що вони не мають датчики, але з гіршим функціоналом. Іншою проблемою є складні композитні конструкції, з яких виготовлені ці літаки і технології двигунів. Простіші технології та двигуни з меншою продуктивністю можуть призвести до значно нижчих висот та діапазонів.

Нагадаємо, 14 січня у КНДР випробували гіперзвукову маневрову ракету.

Також у Північній Кореї анонсували зміни до Конституції, де запишуть головним ворогом Південну Корею.