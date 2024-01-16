Боротися буде складніше: експерти оцінили значущість втрати для ЗС РФ літака А-50

На думку аналітиків, українські захисники довели, що знищення літаків А-50 та Іл-22М не є чимось неможливим. У підсумку можливості спостереження в російських літаків значно зменшаться.

Знищення російських літаків А-50 та Іл-22М є надважливим і "потужним кроком із боку українських ВПС", оскільки суттєво вплине безпосередньо на можливості російських збройних сил. Знищуючи такі машини, Україна показує ворогу, що боротися зі ЗСУ буде все складніше й складніше. Таку думку висловив 15 січня авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв'ю Wirtualna Polska.

Експерт підкреслює, що дії українських сил створили свого роду буферну зону, куди літаки загарбників не зможуть літати через ризик бути знищеними. Це фактично обмежить можливості розвідувальної авіації, яку має Росія.

Також експерт зазначив, що ураження літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 і командного літака Іл-22М є доказом уразливості такого типу авіації, унаслідок чого, ймовірно, машини росіян повинні будуть припинити виконувати бойові завдання на тій дальності, яку вони вважали безпечною для своїх літаків.

"Армія оборони довела, що знищення літаків А-50 та Іл-22М не є чимось неможливим, а отже, ворожі машини будуть змушені відійти від України й так зменшити можливості спостереження", — підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, інформацію про ураження двох літаків ПКС РФ опублікував у себе в Telegram 14 січня народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. А 15 січня інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, українські ВПС знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління противника Іл-22.