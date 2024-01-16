"Він не зміниться": Путін втілює війну та хоче, щоб вона тривала, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, президент РФ намагається нормалізувати те, що повинно було закінчитися у 20 столітті, зокрема масові депортації та стирання з лиця землі цілих населених пунктів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче, щоб війна в Україні тривала. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня.

"Путін втілює війну. Ми всі прекрасно знаємо, що він — це єдина причина, чому різні війни та конфлікти тривають і чому всі зусилля відновити мир провалюються. І він не зміниться", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що змінитися мають ті, хто протистоїть агресії, так, щоб вона не повторювалася. За його словами, Путін хоче, щоб війни тривали.

Зеленський зазначив, що Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті. Зокрема, ідеться про масові депортації та стирання з лиця землі цілих міст і сіл.

"Його режим існуватиме стільки, скільки триватиме ця війна й інші війни. І ми всі у вільному світі існуватимемо стільки, скільки зможемо захищати наш світ", — сказав президент.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський заявив, що влада України не планує влаштовувати перерву у війні з РФ, оскільки це буде вигідно лише Москві. За його словами, якщо дати паузу противнику, то через 2-3 роки РФ може знову напасти.

Раніше, 10 січня Володимир Зеленський сказав, що впевнений у перемозі над Росією та що настане день, коли світ позбудеться президента РФ Володимира Путіна.