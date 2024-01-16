Росія зазнає стратегічної поразки в Україні і тепер залежна від Китаю, — голова Єврокомісії (відео)

Москва втратила близько половини своїх військових спроможностей, а Силам оборони вдалося відтіснити російський Чорноморський флот і знову відкрити морські коридори для доставлення зерна для світу, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Росія зазнає поразки в досягненні стратегічних цілей проти України, а тепер поступово стала залежною від Китаю у військовому й економічному аспектах. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Давосі зробила відповідну заяву.

Вона наголосила на тому, що, перш за все, РФ отримала "військовий провал". Україна досі зберегла свободу й незалежність у масштабній війні з Москвою, яка триває майже два роки.

"Росія зазнає провалу в стратегічних цілях", — заявила вона.

Керівниця євроспільноти нагадала про те, Росія втратила близько половини своїх військових спроможностей. Україна відкинула російських загарбників із половини захоплених територій. Україна відтіснила російський Чорноморський флот і знову відкрила морські коридори для доставлення зерна для світу.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Урсула фон дер Ляєн звернула увагу й на ефективність санкційних механізмів проти Росії та вплив обмежень на ізоляцію країни від торгівлі із західними союзниками.

Голова Єврокомісії заявила, що Росія стала все ізольованішою. Москва, за її словами, зараз залежить від Китаю як у військових, так і в економічних цілях. Торгівля Росії з Китаєм різко зросла після санкцій Заходу, запроваджених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну 24 лютого 2022 року.

″Росія зараз залежить від Китаю", — додала фон дер Ляєн.

Форум у Давосі та значення для України

У понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили ситуацію на полі бою в Україні, подальше посилення системи протиповітряної оборони, оборонні потреби держави, підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

Також у Давосі відбулася четверта зустріч, у якій взяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики, розповів Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні. Радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн обговорили пропозиції "формули миру".

Нагадаємо, естонський депутат Європейського парламенту Яак Мадісон закликав "допомогти Україні з чоловіками", які виїхали з країни під час дії воєнного стану та мобілізації до Європи. Наразі в Європі перебувають приблизно 800 тис. українців, котрі перетнули кордон після оголошення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.