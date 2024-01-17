Проходження ВЛК: які документи потрібні та кого з лікарів відвідати

Адвокатка Христина Коцун пояснила, що чоловіки призовного віку повинні пройти ВЛК після отримання повістки. Люди, які мають проблеми із здоров'ям повинні потурбуватися та мати відповідний пакет документів ще перед викликом до ТЦК.

В Україні діє воєнний стан, а разом із цим загальна мобілізація. Перш ніж військовозобов'язані можуть бути відправлені на фронт, вони повинні успішно пройти військово-лікарську комісію і бути визнаними придатними для служби. Про те, коли пройти ВЛК та які обстеження потрібні, розповіла адвокатка Христина Коцун в інтерв’ю "Українське радіо".

У мирний час військовозобов’язані повинні проходити ВЛК раз на п’ять років. Під час дії воєнного стану пройти військово-лікарську комісію обов’язково потрібно після вручення повістки. Відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням та карається штрафом.

За словами адвокатки, чоловіки призовного віку повинні під час проходженням комісії надати свою медичну картку та виписки про перенесені захворювання. Відтак, якщо у військовозобов’язаного є проблеми зі здоров’ям, він повинен про це повідомити комісію.

Після подачі документів потрібно здати:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит В, гепатит С.

Також медики визначать групу крові, резус-належність і проведуть рентгенологічне обстеження.

Людям старше 40 років додатково виміряють внутрішньоочний тиск і проведуть аналіз крові на цукор. За наявності поганих показників військовозобов’язаний може бути відправлений на додаткові обстеження.

Окрім того, огляд військовозобов’язаного проведуть такі лікарі:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Адвокатка радить чоловікам призовного віку мати пакет медичних документів, особливо, якщо є проблеми зі здоров’ям, ще перед викликом до ТЦК. Зокрема, у такому випадку варто заздалегідь відправити медичні документи до свого територіального центру комплектування.

Нагадаємо, нещодавно екссуддя Конституційного суду та правознавець Віктор Шишкін розповів, чи законно вручати повістки на вулиці. За його словами, під час воєнного стану держава має право використовувати різні "механізми оповіщення", щоб дістатись до громадянина.

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