Виробник Taurus натякнув, що ракети можуть працювати в екстремальних умовах (відео)

Польські оглядачі вважають, що публікація від компанії MBDA Deutschland з'явилася не випадково, оскільки в Німеччині триває дискусія про передачу ракет Taurus Україні.

Німецький виробник ракетних систем MBDA Deutschland нагадав, що крилаті ракети Taurus пройшли випробування на експлуатацію в екстремальних умовах, включно з дуже низькими температурами. У зв'язку з цим польські оглядачі Defence 24 припустили, що публікація може натякати на можливе застосування ракет в Україні.

У короткому повідомленні в соціальних мережах представники MBDA Deutschland нагадали, що крилаті ракети Taurus KEPD 350 та їхні боєголовки, вироблені концерном у складі Taurus Systems, пройшли випробування в умовах дуже низьких і дуже високих температур. При цьому інфраструктура німецької компанії дає змогу випробовувати обладнання за температур від мінус 72 ℃ до плюс 180 ℃.

"Запис, що з'явився в соціальних мережах, не випадковий. У Німеччині триває дискусія про передачу Україні ракет Taurus", — вважають оглядачі.

Тим часом рішення про надання цього озброєння Україні перебуває в руках канцлера Німеччини Олафа Шольца, а він, вважають експерти, навряд чи піде на цей крок.

"Усе вказує на те, що після ухвалення політичного рішення ці ракети можуть надійти на Україну, імовірно, протягом кількох місяців. Але спочатку це рішення має бути ухвалено, а канцлер Шольц, як і раніше, виступає проти цього", — зазначають журналісти.

Проте, якщо українська сторона отримає німецькі ракети, це істотно розширить наявні в розпорядженні ЗСУ ракетні засоби великої дальності, а отже, і збільшить можливості завдавати удару по важливих цілях в оперативній глибині російських військ. При цьому польські експерти вважають, що адаптувати Taurus для українських платформ не складе великих труднощів.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 5 січня заявив, що Україна здатна обійтися без ракет Taurus, оскільки отримує аналогічне озброєння з інших джерел. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow і Scalp-EG.