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Франція анонсувала постачання сотень бомб Україні: що це може бути (фото)

Олександр Матвієнко
AASM Hammer

Українська армія може отримати французькі авіабомби AASM Hammer, які летять на відстань до 100 км.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував постачання крилатих ракет SCALP-EG та сотень бомб. Експерти з Defense Express припустили, які саме боєприпаси може отримати Україна.

Українська армія отримає нову партію з 40 крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG та неназвані бомби. Мова йде про кілька сотень боєприпасів. Автори видання припускають, що Франція не стала б оголошувати постачання звичайних бомб. Париж має цікаву розробку, яку б міг анонсувати президент — це гібриди бомб та ракет AASM Hammer. Виробництвом снарядів займається компанія Safran.

AASM Hammer — це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту та покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілгорамової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8.

Бомба AASM Hammer

Комплект крил складається з двох частин, хвостової REK — Range Extension Kit та носової частини з системою наведення. Хвостова частина може оснащуватись твердопаливним реактивним двигуном. Носова частина може мати три варіанти наведення на ціль: супутниковий, супутниковий з додаванням тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення. Окрім цього є функція повітряного підриву.

Заявлена дальність бомбо-ракет складає понад 70 км, але це залежить від висоти пуску. Чим вище літак-носій її скине, тим далі вона полетить. На малій висоті дальність польоту спрогнозувати неважливо. Відтак радіус дії може близько 20-100 км.

Схема роботи AASM Hammer

Проте виникає питання, на які літаки можуть інтегрувати AASM Hammer. Наразі носієм є літаки:

  • Rafale;
  • F-16;
  • Mirage 2000;
  • Mirage F1;
  • індійські латки Tejas.

Нагадаємо, 17 січня у Франції анонсували постачання Україні нового пакету військової допомоги.

8 січня Франція відкрила "клуб користувачів" САУ Caesar, щоб пришвидшити покращення машин.