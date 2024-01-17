Ракети та дрони для Росії: в МЗС Ірану заявили, що їхня зброя по Україні не била

За словами голови МЗС, Росія запевнила Тегеран у тому, що не використовує БПЛА та ракети для ударів по Україні. І взагалі, жодного доказу, жодного документа-підтвердження цього Іран не отримав.

В МЗС Ірану заявили, що країна ніколи не постачала Росії безпілотники та ракети для використання в Україні. Про це сказав очільник Міністерства закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

За словами голови МЗС, Київ не надалв Ірану жодних доказів того, що РФ нібито використовує іранське озброєння для завдавання ударів по Україні.

Хосейн Амір Абдоллахіан закинув США "вигадування виправдань", зокрема, у звинувачуванні Ірану у війні в Україні.

"Вони (Сполучені Штати — ред.) вигадують багато виправдань. За їхніми заявами, ми нібито залучені в українську війну. Щодо України. Ми ніколи не надавали жодного безпілотника, жодної ракети Росії для використання проти України", — заявив міністр.

За його словами, він майже рік тому пропонував міністру закордонних справ України надати Ірану докази, що проти українців використовуються дрони або зброя іранського виробництва.

"Українська команда не надала жодних доказів. І вони сказали, що ми повернемося до Києва, зберемо інформацію, докази, докази і повернемося на наступний раунд зустрічі, але вони цього не зробили. Вони не надали нам, не показали жодних доказів того, що проти них використовуються безпілотники і зброя іранського виробництва", — заявив міністр.

Він додав, що "будь-яка країна досить легко скопіює іранські безпілотники", тож Тегеран за це відповідальності не несе.

"Але навіть для цього українці не надали нам жодних доказів. Ми чутливі до вбивств людей, жінок і дітей в Газі, Афганістані, Сирії та Ємені. Ми завжди засуджували ці вбивства. Війна і вбивства цивільних в Україні — ми їх також засуджуємо. І ми віримо, що рішення ніколи не полягає у війні та бойових діях", — заявив Амір-Абдуллахіан.

Очільник МЗС Ірану послався на росіян, які, мовляв, запевнили в тому, що не використовують зброю іранського виробництва проти України.

"Вони неодноразово говорили нам, що ми не використовували жодної зброї іранського виробництва проти України. І до цього часу Україна стверджує, вони здіймають багато шуму, що іранські БПЛА використовуються проти них", — заявив міністр.

Хосейн Амір Абдоллахіан наголосив, що понад три рази просив високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, щоб той "через зв'язки і контакти" заохотив Україну надати докази Ірану, але "вони (українці — ред) цього не зробили".

"Це просто безпідставне звинувачення", — додав Хосейн Амір Абдоллахіан.

Іранські дрони у війні РФ проти України

Тим часом про атаки БПЛА Shahed, зокрема, з Криму Повітряні сили Збройних сил України повідомляють майже регулярно.

За ракетний удар по Україні 13 січня РФ сплатила майже $240 млн. І найдешевшими у ціому арсеналі стали саме іранські ударні дрони Shahed-136/131, вартість яких становить від 20 тисяч доларів.

А на початку повномасштабної війни, 13 вересня 2022 року, військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва.

17 жовтня військові РФ атакували Київ дронами-камікадзе у кількості 30 штук. Один з дронів влучив у 120-річний житловий будинок. Кутова частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилися мешканці.

За даними ГУР, Росія лише 2022 року замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе.

Додамо, що 12 січня 2024 року російські війська завдали ударів дронами-камікадзе по українських містах. Зокрема, "Шахеди" летіли через Сумщину в напрямку Чернігівщини.