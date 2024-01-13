Росія атакувала Україну дронами-камікадзе: у Києві спрацювали сили ППО (карта)

Повітряна тривога тривала понад дві години. Російські БПЛА атакували північні регіони України.

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Увечері 12 січня російські війська почали чергову атаку дронами-камікадзе на українські міста. Так, о 21:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу в Сумській області.

"Проліт Шахедів через Сумщину в напрямку Чернігівщини", — йдеться в повідомленні від 21:23.

Пізніше тривогу було оголошено і в Полтавській області. У ЗСУ повідомили, що дрони летять у бік Миргорода.

Уже о 22:41 повітряну тривогу було оголошено в Київській області.

Повітряна тривога в Україні

Пізніше стало відомо, що російські безпілотники перебувають у Великописарівському районі Сумської області.

Робота ППО в Києві

О після 23:00 повітряну тривогу було оголошено безпосередньо в столиці.

"Повітряна тривога в Києві пов'язана із загрозою застосування БпЛА", — повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У ЗСУ о 23:22 повідомили, що дрони-камікадзе, які перебувають у північній частині Київської області, змінили курс у напрямку Ірпеня.

О 23:40 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в околицях столиці працюють сили ППО.

"Вибухи в околицях столиці. Працює ППО", — написав він.

О 23:52 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у зв'язку з активністю російських дронів-камікадзе.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ прискорила виробництво дронів і тепер може атакувати Україну частіше. За даними експертів, поточні запаси дронів, ракет і виробничі темпи, ймовірно, не дають змоги РФ проводити регулярні масовані обстріли.