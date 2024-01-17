"Ворог складний": бійців ЗСУ дратують коментарі щодо ЗС РФ і прогнози, — 3 ОШБр (відео)

Боєць Третьої штурмової бригади порадив громадянам робити маленькі кроки у напрямку перемоги й не питати, коли ж вона настане. Також пояснив, чому росіян не потрібно називати "чмобіками".

Російська армія насправді є досить сильною, тому українські бійці не хотіли б чути, як спроможності ЗС РФ применшують. Крім того, воїни пропонують громадянам України сприймати реальність і не самозаспокоюватись за допомогою прогнозів. Про російсько-українську війну, військових з Третьої штурмової бригади та про перебіг бойових дій розповів пресофіцер 3 ОШБр ЗСУ Олександр Бородін в інтерв'ю порталу "Ми — Україна", розміщеному.

Журналістка Олена Чабак поцікавилась в Олександра Бородіна, як він ставиться до питань щодо дати перемоги. Військовий на це відповів, що українцям потрібно жити у реальності і робити маленькі кроки вперед. Зазначив, що потрібно діяти еволюційним шляхом, не дивитись за горизонт, а дивитись лише на наступний крок, який потрібно зробити.

"Людям треба навчитись працювати з реальністю. Ми дуже класно робимо революції, але треба навчитись робити еволюції. Еволюція — це коли ти робиш велику кількість маленьких кроків для умовної Перемоги десь на горизонті. Не дивишся на перемогу, а дивишся на наступний крок".

Втім визнав, що припустимі тактичні прогнози — на два-три тижні. А більш глобальні — ні, — пролунало під час розмови.

Також журналістка поцікавилась, які питання не варто ставити військовим. Пресофіцер 3 ОШБр наголосив, що він, як медійник, може сприйняти будь-яке питання. Однак для його побратимів є низка наративів, які їх "дратують". Зокрема, дратує приниження противника, коли російських військових, наприклад, називають "чмобіками". Подібне заниження можливостей ворога применшує подвиг українських військових, які віддають сили і життя, щоб зупинити ЗС РФ, заявив Бородін.

"Хлопців безумовно дратує приниження ворога, приниження його можливостей і його сили: це коли їх називають чмобіками та інше. Тому що це часткове приниження тих сил, які наші хлопці витрачають на те, щоб його зупинити. А ворог дуже складний".

Олександр Бородін також розповів про те, як відбувається рекрутинг до складу Третьої штурмової та як проходить підготовка. З його слів, підрозділ планує реформувати систему набору солдат — працює за міжнародними стандартами.

Війна РФ — деталі боїв 3 ОШБр ЗСУ

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про бої, в яких брали та беруть участь бійці Третьої штурмової бригади. Наприклад, восени 2023 року воїни відсунули ворога під Кліщіївкою та Андріївкою. У січні 2024 року — тримають оборону на північному та південному флангу біля Бахмуту: на даному відтинку фронту ЗС РФ зібрали близько 80 тис. осіб.

Нагадуємо, стаття 3 ОШБр перебуває на верхньому щаблі рейтингу матеріалів української Вікіпедії у категорії "Підрозділи Сил оборони". На другому щаблі — 47 окрема механізована бригада "Маґура", на третьому — 93 ОМБр "Холодний Яр". 8 січня заступник командира бригади дав інтерв'ю, у якому заявив, що війна в Україні не звершиться протягом найближчих одного-двох років.