Намагатимуться рухатися колонами: активність ЗС РФ на фронті зростає, — DeepState (графік)

За словами аналітиків, росіяни продовжують накопичення сил на багатьох ділянках. Кількість бойових зіткнень зросла.

Активність російських військ по всій лінії фронту поступово збільшується. Про це ввечері 17 січня повідомили аналітики групи DeepState.

Повідомляється, що, згідно з даними від Генерального штабу Збройних сил України, кількість бойових зіткнень із росіянами зростає після відносного спаду на Новий рік і російське Різдво.

Активність ЗС РФ на фронті Фото: DeepState

За словами аналітиків, росіяни продовжують накопичення сил на багатьох ділянках. Тому варто очікувати, що найближчим часом ЗС РФ почнуть знову рухатися колонами.

"У будь-якому разі наявні сили, засоби та кількість особового складу у ворога загрозливі, тому пильність втрачати не можна", — наголосили аналітики.

Раніше повідомлялося, що нова гібридна система ППО FrankenSAM уперше збила "шахед". За інформацією спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, в України є близько п'яти різних проєктів ППО в розробці, і всі вони вже розгорнуті на полі бою.

Крім того, у ГУР відкинули стратегію "глухої оборони" на передовій. За словами представника військової розвідки Вадима Скібіцького, досвід 2023 року показав, що Україні необхідно розвивати повітряну оборону, забезпечувати безпеку військово-промислового комплексу і проводити контрнаступальні операції.