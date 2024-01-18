Мобілізація в Україні: кого з чоловіків заборонено бронювати від призову у 2024 році

Для бронювання роботодавець повинен надати детальне пояснення, яким чином його підприємство задіяне у підтримці національної економіки чи забезпеченні ЗСУ. Його працівникам видається витяг, що підтверджує відстрочку.

В Україні роботодавці певних підприємств можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Видання "РБК-Україна" розповіло, кого це стосується.

Для того, аби забронювати працівника роботодавець повинен подати пропозицію до військової адміністрації з обґрунтуванням необхідності бронювання. Зокрема, потрібно надати детальне пояснення, яким чином підприємство бере участь у підтримці національної економіки чи забезпеченні ЗСУ.

У результаті органи влади погоджують відповідну пропозицію з військовими, після чого її подають до Міністерства економіки, яке й приймає остаточне рішення. Після цього його направляють до Міноборони та органу, що подав відповідну пропозицію. Своєю чергою Генштаб передає інформацію до ТЦК та СП, які беруть військовозобов'язаних на спеціальний облік. Також заброньованим чоловікам видають витяг, який підтверджує відстрочку.

Хто з чоловіків підлягає бронюванню

Згідно зі статтею 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" забронювати від мобілізації можуть чоловіків, які працюють:

в органах державної влади й місцевого самоврядування;

на підприємствах, установах та організаціях, які мають мобілізаційні завдання;

на підприємствах, установах та організаціях, які виробляють товари (роботи та послуги) для ЗСУ й інших військових формувань;

на критично важливих підприємствах, установах та організаціях.

Хто з чоловіків не підлягає бронюванню

Є категорія громадян, яка не підлягає бронюванню від мобілізації попри роботу на важливих підприємствах. Зокрема, забронювати не можуть чоловіків, які мають право на відстрочку згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мова йде про осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, батьків-одинаків, батьків, що виховують дитину з інвалідністю, нардепів, студентів, працівників сфери освіти тощо.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості може працевлаштовувати чоловіків до Збройних сил України. Громадяни самостійно обиратимуть спеціальності й підрозділи для служби.

Раніше повідомлялося, що підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати працівників без обмежень щодо кількості та без врахування рівня дефіцитності військової спеціальності.