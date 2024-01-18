Bradley "розбирає" новітній Т-90М "Прорив" ЗС РФ: зʼявились нові кадри бою (відео)

Українські екіпажі змогли вивести з ладу російський танк, він втратив боєздатність. БМП Bradley має 25-мм гармату Bushmaster.

Дві БМП M2A2 Bradley Збройних сил України знешкодили новітній російський танк Т-90М "Прорив". В мережі опублікували нові кадри з бою. Про це повідомляє OSINT-аналітик Clooud в Х (раніше Твіттер).

Російській танк Т-90М "Прорив" під час боїв в районі Степового, що на Донеччині, був знешкоджений українськими захисниками на БМП M2A2 Bradley. Бій відбувся ще кілька днів тому, але аналітик опублікував кадри з іншого ракурсу. На них помітно як борт машини ЗС РФ розстрілюють з 25-мм гармати Bushmaster.

На останніх секундах відео помітно, як на Т-90М "Прорив" спрацьовує динамічний захист "Релікт", який має захищати танк від кумулятивних снарядів. Ймовірно, БМП знищила оптику на російському танку та могла пошкодити інші частини машини. Танковий дослідник Андрій Тарасенко пише, що перевагою українських військових було цілевказання з безпілотників, а також краща підготовка екіпажів. Окрім того, Bradley має оперенні підкаліберні боєприпаси, які можуть пробити бортові ділянки та корпус машини.

Нагадаємо, 17 січня в мережі показали кадри знищення російської БМП-2 з української M2A2 Bradley.

13 січня в ЗСУ показали, як дві українські Bradley знешкоджують російський танк Т-90М "Прорив".