Кремль через Міноборони РФ продовжує розширювати вплив в Африці, — ISW

За даними аналітиків, Африканський корпус рекламує "високі зарплати" — від 1240 доларів, але із застереженням, що кандидати, які беруть участь у війні в Україні, зараз не зможуть перейти на службу в країни Африки.

Кремль продовжує зусилля з розширення впливу в країнах Африки через Міністерство оборони РФ і підконтрольний Міноборони Африканський корпус. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 січня.

ГУР України повідомило, що російські військові формують загони "військових інструкторів" для виряджання в африканські країни (йдеться, імовірно, про Африканський корпус) і що РФ вербує в такі загони у РФ і в окупованих частинах України, зокрема в Криму.

За даними аналітиків, Африканський корпус прагне взяти під контроль операції ПВК "Вагнер" в Африці після того, як російське міністерство оборони не змогло безпосередньо завербувати колишніх "вагнерівців".

Російські офіційні особи з 2018 року регулярно називають найманців ПВК "Вагнер", що діють в Африці, "військовими інструкторами" і "радниками", попри їхню військову роль у ЦАР і Малі.

За даними ГУР, РФ приділяє особливу увагу вербуванню фахівців з обслуговування систем ППО, колишніх моряків та інших фахівців. Російських резервістів приваблює висока зарплата і можливість уникнути участі в бойових діях в Україні.

Африканський корпус рекламує "високі зарплати" — від 110 000 рублів (1240 доларів), але із застереженням, що кандидати, які наразі беруть участь у війні в Україні, не можуть перейти на службу в Африканський корпус.

17 січня Міноборони РФ повідомило, що заступники міністра оборони генерал-полковник Олександр Фомін і генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров провели зустріч із міністром оборони Нігерії генерал-майором Саліфу Моді, на якій обговорили двостороннє військове і військово-технічне співробітництво.

Також, за даними ISW, Кремль, імовірно, намагається розширити операції Африканського корпусу в Нігері, Буркіна-Фасо і Малі.

Нагадаємо, що 15 січня СБУ повідомила, що в Рівненській області затримали "вагнерівця", який планував ракетні удари РФ і масштабний блекаут.

Також повідомлялося, що у ЗС РФ через удари України по важливих об'єктах продовжують карати офіцерів ув'язненнями. Таким чином намагаються підвищити дисципліну.