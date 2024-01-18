"Треба рівняти з землею": у DeepState пояснили, чому поодинокі удари не звільнять Крим

На тимчасово окупованому півострові російські військові зосередили велику кількість систем протиповітряної оборони, літаків, РЕБ та інших засобів, за допомогою яких вони захищаються, розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що росіяни перетворили Крим на військову базу, тому там потрібно все рівняти з землею. Про це він повідомив під час телемарафону.

"На жаль, Крим перетворився вже давно на військову базу, яка кишить різним видом озброєння і військовими РФ. Відповідно там, мабуть, треба все рівняти з землею, не проганяти їх повністю, щоб це все змінилося", — сказав Роман Погорілий.

З його слів, російські окупанти постійно щось тягнуть на півострів, зокрема вони зосередили велику кількість систем протиповітряної оборони, літаків, РЕБ та інших засобів, за допомогою яких вони захищаються. Також ворог посилює ППО і засоби РЕМ, ремонтує покриття для авіації, зокрема він використовує літаки для здійснення бойових вильотів.

Роман Погорілий зауважив, що подібне відбувається по сьогоднішній день, оскільки для росіян це важливо. Для окупантів авіація — це велика і важлива частина бойових дій, без неї противник зазначає суттєвих втрат. Тому російські військові робитимуть усе, щоб застосовувати та мати для цього засоби і місця.

Нагадаємо, 16 січня в "Атеш" повідомили, що ЗС РФ готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Зокрема, ворог створює вогневі точки, довготривалі вогневі точки, секретні позиції та "зуби дракона" з дротом.

18 січня стало відомо, що в Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул". Судно могли підбити під час атаки морськими дронами по військових об'єктах окупантів у Криму.