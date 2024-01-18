Мобілізація в Україні: кого зі студентів можуть призвати у 2024 році

Отримати відстрочку можуть ті хто, перебуває на денній або дуальній формі навчання. Втім, їм потрібно раз на рік навідуватися до ТЦК та підтверджувати своє право на відстрочку.

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан під час якого можуть призивати до служби військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Фокус розібрався, кого зі студентів можуть призвати на службу у 2024 році.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", у 2024 році не підлягають призову на військову службу українці, які навчаються на денній чи дуальній формах, а саме:

студенти професійної та професійно-технічної освіти;

студенти фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Отримати відстрочку на період навчання можуть учні закладів загальної середньої освіти ІІІ ступенів та студенти професійно-технічної освіти на денній формі навчання. Втім така відстрочка втрачає свою силу після досягнення 21-річного віку.

Окрім того, у Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" також вказується, що не призиватимуть у війська українських студентів, які навчаються в іноземних закладах освіти.

Попри це в Україні можуть мобілізувати студентів, які взяли академічну відпустку. Як зазначається у листі МОН № 1/15735-23 від 11.10.2023, такі українці не навчаються, відтак можуть бути призвані на військову службу, якщо не мають інших підстав для відстрочки.

Однак такі студенти мають право на продовження академічної відпустки після призову до війська.

Також згідно із Законом України "Про освіту" особи, яких призвали під час мобілізації на особливий період, мають право на збереження місця навчання.

Студенти, які мають право на відстрочку, повинні подавати відповідну інформацію до територіальних центрів комплектування раз у рік. Осінню минулого року у військкоматі пояснювали, що деяким студентам можуть вручати повістки, втім це необхідно лише для того, аби вони оновили інформацію про себе.

Нагадаємо, за словами Роман Лихачова представники ТЦК можуть вручати повістки у будь-якому громадському місті, в тому числі і на блокпостах. Отримавши повістку необхідно з’явитися до територіального центру комплектування у визначений на ній час. У разі ігнорування повістки може бути складений адміністративний протокол.

Також невдовзі військовозобов’язані чоловіки зможуть вступити у лави ЗСУ через Державну службу зайнятості. Там вони зможуть самостійно обрати не лише підрозділ, у якому служитимуть, але й спеціальність.