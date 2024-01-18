Купувати і виробляти самостійно: ЗСУ потрібно мінімум 3,6 млн дронів, — Берлінська (відео)

На думку керівниці проєкту Victory Drones Марії Берлінської, Росія масово замовляє дрони в Китаю. Кремль готовий витрачати на це мільярди доларів на рік.

Україні потрібно мати більше дронів, враховуючи те, що Росія робить в Китаї замовлення на мільярди доларів. Крім того, російські інженери готові здійснити технологічний прорив, який значно посилить спроможності ЗС РФ на полі бою. Про ситуацію щодо виробництва та придбання безпілотників для української армії розповіла керівниця проєкту Victory Drones та громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська на Youtube-каналі журналістки Наталі Мосейчук.

Берлінська пояснила, що Україна має відразу дві проблеми — і виробництво дронів, і виробництво боєприпасів для них. Виробництво дронів у домашніх умовах, яке запропонував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, не забезпечить тієї кількості безпілотників, які потрібні фронту. До того ж в ЗСУ мінімальна кількість боєприпасів, які ці дрони могли б скинути. Зі слів громадської діячки, кількість "штатних боєприпасів — на рівні статистичної похибки".

Згідно з орієнтовними оцінками, для Сил оборони не вистачить 1 млн безпілотників, які обіцяли українські урядовці. Щоб це довести, Берлінська навела розрахунки, в яких кількість операторів, яких навчили у центрі підготовки (2 тис. осіб) помножила на 5 дронів на день, які вони могли б використати на лінії фронту і помножила на 365 днів у році. В підсумку вийшло, що ЗСУ потрібно мінімум приблизно 3,6 млн дронів, щоб у наведеному темпі використовувати їх на війні.

Є ще одна можливість роздобути дрони — це купити їх в Китаю, нагадала Берлінська. Однак у цьому напрямку українські покупці не можуть змагатись із Росією. Наприклад, українці замовляють у виробників 500 шт., 5 тис. шт., 10 тис. шт. БПЛА, водночас росіяни привозять китайцям мільярд доларів і укладають угоду на рік.

"У росіян держава приходить, дає умовно мільярд або два, і каже "Ми вас контрактуємо на рік вперед". І китайцям значно вигідніше, коли викуповують цілими лініями".

Також громадська діячка зауважила ще одну проблему. На її думку, російські інженери перебувають "на межі технологічного прориву". Пояснила, що вже зараз дрони РФ обладнані тепловізійними камерами, які здатні донаводитись на ціль завдяки комп'ютерному зору. Тобто пристрій стає все більше автономним — оператор потрібен лише, щоб підняти його в повітря. Попереду нові можливості — росіяни зможуть запускати рій, який працюватиме без оператора за алгоритмом.

"РЕБ, якими ми наситили фронт, стають неефективними. Якщо це буде запущено в серію, то це буде проблема", — заявила Берлінська.

Дрон для ЗСУ — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни у 2024 році отримають 1 млн дронів. Після цього міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що мали на увазі лише FPV-дрони, але будуть випускати й інші типи безпілотників.

13 січня міністр цифрової трансформації повідомив про запуск програми для пересічних українців: кожен отримав можливість пройти навчання і самостійно скласти дрон для фронту. Експерт із радіотехнологій і зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, які проблеми можуть супроводжувати реалізацію цього проєкту.

Тим часом 16 січня командир аеророзвідників Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що в Україні вперше створено батальйон БПЛА у складі Морської піхоти ЗСУ.