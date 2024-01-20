Рейд на Брянщину: в РДК опублікували відео знищення російського Уралу

За допомогою БПЛА російські добровольці виявили ворожу вантажівку, що дозволило знищити особовий склад прикордонників РФ.

Бійці з підрозділу "Російського добровольчого корпусу" вступили в бій з прикордонниками РФ у Брянській області. 20 січня в офіційному телеграм-каналі опублікували відео бойової роботи добровольців.

19 січня розвідувальна група РДК відстежила російський Урал-4320, щоб потім знищити машину та особовий склад прикордонників РФ. Зазначається, що для деяких бійців операція в Брянській області стала першою й після неї вони тепер мають повноправний статус бійців в РДК.

"Вітаємо Туриста та його групу з черговим успішно виконаним завданням", — підписали відео в телеграм-каналі.

На показаних кадрах помітно, що російські добровольці відстежили ворожий Урал-4320 за допомогою БПЛА з тепловізійним каналом. Аеророзвідка відбувалась на ділянці дороги Горожанка — Улиця, що в Брянській області. Засідка на російську вантажівку відбулася 18 січня близько 11:00.

Офіційно у РФ заявляють, що атаку ДРГ нібито було відбито, проте відео РДК говорить про зворотне.

Нагадаємо, 19 січня бійці РДК навідалися на Брянщину й влаштували там переполох.

18 січня російські ЗМІ писали, що українська ДРГ прорвалася в Брянську область, де знищила вантажівку.