"Заходили неодноразово": Буданов розповів про операції України в Криму

За словами начальника ГУР, для Києва важливо продовжувати тиск на окупаційні сили, в тому числі ударами БПЛА та таємними операціями.

Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив в коментарі Financial Times, що Україна продовжить тиснути на окупантів в Криму.

За словами Буданова, для України важливо продовжувати тиск на окупаційні сили, зокрема в Криму. За допомогою інструментів по типу таємних операцій військових, ударів морських безпілотників чи атак у повітрі.

"Наші підрозділи неодноразово заходили в Крим (минулого року)", — каже начальник ГУР.

Окрім цього генерал Буданов заявляє, що для порушення російської логістики на тимчасово окупований півострів будуть і надалі надсилатись спецпідрозділи.

Стаття присвячена тому, що Україна планує вести активну оборону протягом 2024 року. Є приклади, чому Києву не варто бути в "глухій обороні". Наприклад, наступ ЗС РФ на Авдіївку. За оцінками американської розвідки, ЗС РФ втратили понад 13 000 осіб та понад 220 одиниць техніки на Авдіївському напрямку — це дорівнює 6 маневреним батальйонам.

За даними Буданова, останніми тижнями втрати ЗС РФ зросли ще більше, але точні цифри називати він не став. Неназваний американський чиновник припускає, що в листопаді 2023 РФ щодня втрачала 1000 бійців вбитими та пораненими. Україна займала потужну оборонну позицію довкола Авдіївки.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що окупанти в Криму розбирають українські захоплені кораблі заради високоякісної сталі.

12 січня Крило Буданов заявив, що РФ збільшила виробництво боєприпасів, але є нюанси.