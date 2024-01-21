У разі підписання мирного договору Україна вимагатиме відмови РФ від ядерної зброї, — Міноборони

Заступник міністра оборони України заявив, що будь-яка війна закінчується за столом переговорів.

В можливій угоді між Москвою та Києвом про закінчення війни має бути зафіксована відмова РФ від статусу ядерної держави. Про це в інтерв’ю Tagesspiegel сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Заступник міністра оборони висловив думку, що у разі війни РФ проти України буде саме так.

"Підпишуть угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, а з іншого — Росією. Цей документ повинен включати відмову Росії від ядерної зброї, тому що вона становить загрозу для всього світу, — сказав Гаврилюк.

Він додав, що мир можливий лише за повного звільнення України та повернення всіх її територій у межах 1991 року.

На запитання, чи вистачить у Києва фізичних та фінансових сил протистояти Росії, Гаврилюк відповів, що "втома від війни виникає у тих, хто безпосередньо не переживає її", нагадавши, що Україну обстрілюють щодня, особливо у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, на тлі рішення Бундестагу про далекобійні ракети Taurus заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк наголосив, що воно не було ухвалено остаточно, тож Німеччина може надати цю зброю Україні.

"Я очікую, що ми отримаємо всю необхідну підтримку. Німеччина і Франція очолюють потужну коаліцію протиповітряної оборони для зміцнення протиповітряної оборони України, і далекобійні ракети "Таурус" можуть їх значно посилити — вражати важкодоступні місця із розташуванням авіації противника, ракетних комплексів і складів боєприпасів. "Таурус" мають більший радіус дії, ніж інші ракети та крилаті ракети, які ми вже отримали, а також стійкі до ворожих систем радіоелектронної боротьби", — пояснив Іван Гаврилюк.

Зазначимо, що у середу, 17 січня, німецький Бундестаг не зміг узгодити постачання озброєння до України, й обговорення питання має продовжитися наступного тижня.