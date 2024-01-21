Вибори президента України: Зеленський назвав умову для проведення голосування (відео)

За словами президента, відкладення виборів в Україні відбулося автоматично, через воєнний стан.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що проголосувати і дати мандат на вибори має Верховна Рада. Водночас під час війни закон забороняє проводити вибори президента в Україні. Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

За словами глави держави, Україні треба "думати", як провести президентські вибори, адже сам президент їх не відклав. Це відбулося автоматично.

"Я просто не спроможний їх провести через, по-перше, закон, який мені це забороняє. Він забороняє не мені проводити вибори, він забороняє в цілому всім інституціям це робити. Верховна Рада повинна проголосувати і дати мандат на вибори, вони повинні підняти це питання і проголосувати", — пояснив Зеленський.

Про вибори йдеться на 27:39 хв. бесіди

Проте він зауважив, що ВР не може видати мандат на вибори через заборону закону.

"Вони не можуть порушувати закон. Ситуація в тому, що вибори у нас в воєнний час заборонені. І якби навіть можна було це зробити, що робити з тимчасово окупованими територіями і як провести вибори легітимними, щоб їх визнав світ, якщо у нас більше 6 млн громадян за кордоном і вони мають мати інфраструктуру, а онлайн формату виборів у нас, на жаль, немає", — сказав він.

Зеленський також додав, що потрібно знайти рішення.

"Якби я міг це зробити завтра, я б це зробив", — сказав він.

Нагадаємо, в США звернули увагу на рішення України не проводити вибори під час воєнного стану. Ситуацію там зрозуміли, але заявили про необхідність збереження сильної демократії навіть в такий час. У матеріалі "Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході" Фокус розбирався, як це позначиться на подальших відносинах з країнами-союзницями.