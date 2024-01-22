Shahed вночі атакували Україну: вибухи пролунали у кількох областях, деталі (фото)

За даними Повітряних сил, іранські дрони-камікадзе вилетіли з Приморсько-Ахтарська. У Силах оборони півдня розповіли, що безпілотники були націлені на удари по південно-східних та центральних регіонах.

Вночі на території України знищили вісім дронів-камікадзе. Про це 22 січня у своєму ранковому звіті повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Вночі на 22 січня ЗС РФ запустили вісім безпілотників типу Shahed-136/131. Усі вони вилетіли з району Приморсько-Ахтарська.

"Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей", — проінформували у Повітряних силах.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Пресслужба Сил оборони півдня України зазначила, що дронова атака з боку РФ була спрямована по південно-східних та центральних областях.

Оборонці півдня за три години бойової роботи ліквідували п’ять безпілотників. По два "Шахеда" було знищено у Херсонській та Миколаївській областях, ще один — у Кіровоградській.

"Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає", — запевнили у Силах оборони півдня.

Публікація Сил оборони півдня України від 22 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня у соцмережах інформували, що в Росії зафіксували 10 літальних об'єктів, ймовірно, БПЛА. У Ленінградській області оголосили режим підвищеної готовності на об'єктах критичної інфраструктури, а охоронцям та силовикам наказали знищити безпілотники.

Також 21 січня в ISW повідомили, що російську піхоту зафіксували на південній околиці Авдіївки. Вороже військо могло просунутись на 500-700 метрів вглиб міста.