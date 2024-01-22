Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України, — Туск

Варшава має намір співпрацювати в інших форматах для забезпечення умов щодо гарантій безпеки для України.

Польща приєднання до декларації "Групи семи" (G7) щодо гарантій безпеки для України. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Дональда Туска у сервісі мікроблогів Х.

У повідомленні зазначається, що такі дії покликані консолідувати зусилля світу та мобілізувати демократичні держав на підтримку України. Подробиці щодо подальших кроків він не повідомив.

"Будемо співпрацювати і в інших форматах", – заявив Туск.

Візит Туска до Києва

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск 22 січня прибув до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Керівник української держави і польський прем’єр-міністр провели "продуктивні перемовини". Президент заявив про погодження нового пакету оборонної допомоги та польського кредиту для України. Також Зеленський і Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Гарантії безпеки для України

Влітку 2023 року напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, аналітики та політики розцінили подібні пошуки моделі як варіант замість вступу до Альянсу. Президент Володимир Зеленський привіз запевнення, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи". Згодом розпочалися перемовини з іншими державами.

Уряд Болгарії 17 серпня ухвалив рішення щодо приєднання країни до відповідної декларації країн G7, а також надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні. 29 серпня стало відомо, що країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

Кіпр у листопаді долучився до перемовин стосовно гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.

Нагадаємо, 14 січня Зеленський назвав особливість безпекової угоди з Британією. За словами голови держави, Україна працюватиме з іншими міжнародними партнерами, щоб підписати документ про гарантії безпеки. Велика Британія стала лише першою з них.