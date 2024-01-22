"Це було недовго": українські пілоти вже літають на F-16, — Ігнат (відео)

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що є чіткий план дій у межах авіаційної коаліції. До нього приєдналися навіть ті країни, у яких немає на озброєнні F-16.

Українські льотчики вже літають на винищувачах F-16 разом з інструкторами. Про це 22 січня заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, навчання триває в американському штаті Аризона.

"Процес триває, льотчики літають з інструкторами. Ця підготовка триває в Аризоні. Залежно від рівня підготовки пілота вона може тривати від п'яти до восьми місяців", — сказав Ігнат.

Спікер заявив, що є чіткий план дій у межах авіаційної коаліції. До нього приєдналися навіть ті країни, у яких немає на озброєнні F-16. Вони готують авіаційних фахівців — не тільки пілотів, а й інших професій.

Він зазначив, що нещодавно минув період невеликих канікул. На відпочинок у данських інструкторів було кілька днів у зв'язку із зимовими святами.

"Це було недовго. Усі повернулися до роботи і продовжують робити те, що робили — навчатися в повітряному просторі. Я маю на увазі Данію і Сполучені Штати Америки, де інша група проходить підготовку", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, чому винищувачі F-16 не повернуть окуповані території. Сучасна зброя полегшить просування українських військових окупованими територіями, проте звільнить їх, розповів майор ЗСУ Максим Жорін.