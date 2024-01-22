НАТО готується до війни з РФ: напад можливий до 2044 року, — військові експерти (інфографіка)

На думку колишніх американських і європейських військових начальників та експертів з безпеки, російський напад на країни НАТО може розгорнутися до 2044 року.

Сценарій нападу Росії на НАТО з посиланням на колишніх високопоставлених чинів американської армії опублікувало днями видання The Daily Mail.

Видання відзначило, що європейські уряди один за одним суворо попередили своїх громадян, щоб вони почали готуватися до війни. І тепер країни Північноатлантичного альянсу готуються до одних з найбільших і найсерйозніших військових навчань, в яких братимуть участь 90 тисяч військовослужбовців з усіх куточків Європи. Одночасно американські військові сили також збираються приступити до військових навчань, які стануть, на думку експертів, останньою спробою продемонструвати свою військову міць країні-агресору Росії.

"У 2024 році витрати Росії на оборону зростуть до 140 мільярдів доларів — третини національного бюджету. Ці зміни не мають сенсу, якщо вони спрямовані виключно проти нинішнього супротивника — України, країни, населення якої становить одну третину населення Росії і яка ледь утримує свої позиції", — заявив The Daily Mail бригадний генерал у відставці Кевін Раян.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, закликав уряди і цивільне населення підготуватися до "величезних змін" у своєму житті, передбачивши великомасштабний збройний конфлікт у найближчі 20 років.

Таким чином видання за допомогою команди експертів — колишніх військових начальників та експертів з безпеки — досліджує, як російський напад на Європу може розгорнутися до 2044 року. На їхню думку, можливі кроки Росії такі.

Фото: Daily Mail

Перша фаза — кібервійна і ракетні удари

Кібератаки, підкреслює видання, стали сьогодні практично щоденним явищем, а технологічні можливості зловмисників зростають у геометричній прогресії.

"Кібератаки мають реальне бойове застосування — росіяни використовували їх у прелюдії до вторгнення в Україну, щоб, серед іншого, вивести з ладу мережу зв'язку Viasat", — сказав науковий співробітник RUSI і військовий аналітик Сем Кренні-Еванс.

А колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Годжес наголосив, що "росіяни цілком можуть зробити кроки зі створення масштабного кіберруйнування нашої інфраструктури". І нагадав про кібератаки в аеропортах, морських портах, логістиці та ланцюжку поставок.

А Кренні-Еванс додав, що існує навіть імовірність певного конфлікту в космосі, коли супутники будуть використовуватися для нападу один на одного або для створення перешкод супутникам — що вже було зроблено на нижчому рівні в Україні. При цьому він додав, що це не означає, що Росія обмежиться кіберзлочинами.

"Найімовірніше, це набуде форми жорсткої ракетної атаки, покликаної завдати шкоди ключовим військовим об'єктам і об'єктам інфраструктури у Східній Європі та за її межами, готуючи ґрунт для розгортання військ. І Росія не буде соромитися використовувати сотні високоточних ракет великої дальності проти цивільних цілей по всій Європі", — попередив генерал Годжес.

Саме тому він наголосив на такій важливості наявності адекватної протиповітряної та протиракетної оборони по всій Європі.

Друга фаза — вторгнення сушею, морем і повітрям

Як вважають військові експерти, спочатку РФ спробує захопити Сувалкський коридор, а потім атакує країни Балтії або Польщу. Генерал Ходжес при цьому акцентував увагу, що Росія зробила висновки з помилок, допущених в Україні, і зуміла поповнити свій військовий арсенал, досягти технологічних досягнень за допомогою Ірану і Китаю.

Фото: Daily Mail

Генерали кажуть, що попри те, що наразі в країнах Балтії розгорнуто тисячі військовослужбовців НАТО, вони призначені лише як "розтяжка". Їхня роль — стримувати будь-які сили вторгнення до прибуття основної армії НАТО, підкреслює Годжес. Після того, як Путін напав на країну на східному фланзі НАТО, Росія почекає, щоб подивитися, як відреагує військовий альянс.

"Якщо ми станемо вагатися, то невиконання наших зобов'язань за статтею 5 щодо захисту держав-членів... зруйнує Альянс. Якщо ми не виконаємо те, що обіцяли зробити, це буде приголомшливим ударом по НАТО", — заявив генерал.

І якщо НАТО справді вагатиметься, Путін не зупиниться, пророкує генерал Годжес.

Далі морський флот Росії спробує взяти під контроль Арктику і за допомогою ракет Північну Атлантику. Оскільки полярні льоди тануть через зміну клімату, нові морські маршрути стають дедалі доступнішими.

"Росія захоче домінувати на цьому північному маршруті, це дасть їй змогу набагато швидше переплисти вершину світу і принести Москві економічну вигоду. І завдяки своїй зброї далекої дії вони зможуть домінувати над тим, що входить у Північну Атлантику і виходить з Арктики", — сказав генерал Годжес.

Фото: Daily Mail

Військові експерти припускають, що перебуваючи за Полярним колом, російський Північний флот може атакувати скандинавські порти або перетинати арктичні води, щоб атакувати Велику Британію через Північне море. Крім того, Москва може використати підводні човни або підводні апарати, щоб перерізати життєво важливі підводні оптоволоконні кабелі, завдавши безпрецедентної шкоди і порушення західної інфраструктури, логістики та комунікацій на тлі ескалації майбутнього конфлікту.

Третя фаза — союзники Росії приєднуються до неї

Як безпосередньо заявив генерал Годжес The Daily Mail, війна не відбувається у вакуумі. Так само і російський напад на тлі поглиблення прірви між Сходом і Заходом не відбудеться без участі в боротьбі інших великих держав, які складають так звану "Вісь опору". Як стверджують експерти, ця вісь являє собою геополітичний і військовий альянс для протидії загрозам з боку Заходу і регіональних суперників.

Останніми роками, на думку багатьох аналітиків, Росія налагоджує тісніші зв'язки з іншими державами, кожна з яких має власні глибоко вкорінені претензії до того, що вони вважають гегемоністським світовим порядком, очолюваним США та їхніми західними союзниками.

Іран, наприклад, являє собою серйозну загрозу на Близькому Сході, володіючи грізною армією і ресурсами для розроблення ядерної зброї — те, що, за словами генерала Годжеса, ймовірно, станеться найближчими роками.

Фото: Daily Mail

Ісламська Республіка також підтримує невелику кількість інших добре озброєних угруповань по всьому регіону, включно з ХАМАС, "Хезболлою" та єменськими повстанцями-хуситами, а також сили в Іраку та Сирії, які останніми тижнями організували атаки безпілотників на бази США в регіоні. Тому в разі нападу Росії на НАТО досить імовірно, що Іран може вступити в боротьбу на боці Кремля.

Китай, на думку військових експертів, являє собою ще одну загрозу — хоча, можливо, не безпосередньо для Європи. Хоча Китай користується дешевим імпортом енергоносіїв з Росії і підтримує свою ширшу мету з дестабілізації очолюваного Заходом міжнародного порядку, він також сильно залежить від торгівлі із Заходом, особливо зі США.

"Я не думаю, що в Китаї є якась любов до Росії. Китай не особливо зацікавлений в утриманні Росії на плаву. Але вони не захочуть якихось порушень поставок свого дешевого газу і захочуть мати можливість використовувати той Північний морський шлях, який Росія контролюватиме в разі цього сценарію конфлікту", — сказав генерал Годжес.

Щодо Північної Кореї, то її майже повна ізоляція від світової арени означає, що вона з меншою ймовірністю буде втягнута у великий конфлікт, а загроза війни є інструментом, який використовується для підтримки династії. Однак режим уже погодився забезпечити Москву боєприпасами для триваючої війни в Україні в той час, коли відносини Заходу з його історичними союзниками — Китаєм і Росією — перебувають на новому мінімумі.

Як можна уникнути тотальної війни

Риторика Кремля щодо країн Балтії та інших східноєвропейських країн стає дедалі більш ворожою після вторгнення в Україну, зауважують експерти.

Оскільки сили Москви вже стикаються із запеклим опором в Україні, військові аналітики не вірять, що у Кремля буде достатньо сил для консолідації великих груп європейських країн до складу Російської Федерації в разі майбутнього конфлікту. Але Росія чітко і послідовно засудила те, що вона сприймає як розширення НАТО і прагнення Альянсу поставити під загрозу сферу впливу Кремля.

Перемога Москви в Україні може призвести до повалення прозахідних урядів, які добровільно і демократичним шляхом приєдналися до Європейського Союзу і НАТО, замінивши їх російськими маріонетками або партіями, більш схильними до підтримки Кремля, тим самим сприяючи розпаду Альянсу. Тому, на думку експертів, ключовим моментом є стримування. Це вимагає від НАТО та його держав-членів мати збройні сили, які не тільки готові відбити будь-яке вторгнення російських сил, а й достатньо сильні, щоб перевершити армії Москви настільки, щоб Кремль взагалі не захотів починати атаку.

"Стримування — це одночасно наявність військового потенціалу і сигнал вашого супротивника про вашу готовність використати цей потенціал — і про вашу рішучість довести справу до кінця", — каже Сем Кренні-Еванс.

А генерал Годжес додав, що росіянам доведеться повірити, що НАТО володіє потенціалом і готове використати цей потенціал, щоб перемогти їх або зробити це настільки болючим для них, що вони вирішать не діяти.

"Росіяни поважають тільки силу. Якщо вони відчувають якусь слабкість, то продовжать рухатися вперед", — зауважив генерал.

Водночас він наголосив, що поширення гібридної війни, дестабілізація сірої зони і повернення війни високої інтенсивності на європейський континент означають, що звичайне стримування має відігравати важливішу роль у запобіганні такій війні між Росією і НАТО.

"Це означає, що Європі та всьому Заходу необхідно інвестувати в майбутнє, і великомасштабні військові навчання НАТО з часів холодної війни покликані продемонструвати цей звичайний потенціал і готовність захищати союзників, а відтак — стримати подальшу російську агресію", — підсумував він.

Нагадуємо, у січні 2024 року в ЗМІ опублікували можливий план нападу РФ на країни Балтії. Пізніше військові запевнили, що йдеться не про план нападу, а про один із можливих сценаріїв, які опрацьовували збройні сили.