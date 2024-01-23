Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіків з білим квитком призвати до ЗСУ

Білий квиток відповідає статусам "обмежено придатний до військової служби", "непридатний до військової служби в мирний час" та "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін лікування, проте не більше, ніж на рік.

Щонайменше до 14 лютого в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація, у цей час призвати на військову службу можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Видання NV розповіло, чи можуть мобілізувати чоловіка з білим квитком.

В Україні білий квиток відповідає статусам "обмежено придатний до військової служби", "непридатний до військової служби в мирний час" та "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Зокрема, останній означає наявність щонайменше одного дуже складного невиліковного захворювання з порушенням функцій організму.

Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін лікування, проте не більше, ніж на рік. Після цього приймається остаточне рішення щодо придатності чи повної непридатності чоловіка з виключенням з військового обліку.

Натомість допризовники, у яких ВЛК виявила невиліковні захворювання або фізичні недоліки, що тягнуть за собою порушення функцій організму та не піддаються лікуванню, вважаються непридатними до служби. У цьому випадку не приймається рішення про тимчасову непридатність та потребу в лікуванні.

З 24 лютого 2022 року так званий білий квиток не гарантує відстрочку від мобілізації, оскільки непридатні в мирний час є обмежено придатними під час воєнного стану. Проте такі військовозобов'язані не можуть служити в морській піхоті, десантних військах та штурмових підрозділах. Натомість вони придатні до служби в тилових підрозділах.

Де можуть служити обмежено придатні чоловіки

Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу ЗСУ, обмежено придатні до військової служби чоловіки непридатні до військової служби в мирний час. Проте під час воєнного стану вони можуть бути направлені на службу до частин забезпечення, ТЦК й інших військових установ і організацій, та до навчальних закладів.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості може допомогти українським чоловікам працевлаштуватися до Збройних сил України. Зокрема, особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу.

Раніше колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін повідомив, що чоловіків, що виїхали з України, не позбавлять громадянства. З його слів, громадянина України не можна позбавити громадянства.