Накрили маскуванням: партизани повідомляють про прибуття великого десантного корабля до Криму (фото)

За даними українського підпілля, ймовірно, незабаром корабель вийде на бойове чергування. Утім, уся необхідна інформація вже передана Силам оборони України.

Українські партизани зафіксували прибуття російського великого десантного корабля в окупований Севастополь (Крим). Про це 24 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

За даними підпілля, російські окупанти передислокували корабель проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь.

Фото: Атеш

"Найімовірніше, незабаром буде виконувати бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ [Силам оборони України]", — зазначили партизани.

Представники "Атеш" уточнили, що після входу в гавань корабель був розгорнутий і прихований під маскуванням.

ВДК прибув у Графську пристань Фото: Атеш ВДК у Севастополі Фото: Атеш

"Цікаво, що Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типажу корабля, а саме "Новочеркаськ" (ВДК-46) 26 грудня 2023 року", — нагадали представники підпілля.

Знищення ВДК Новочеркаськ

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркаськ" зі складу Чорноморського флоту Росії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

Полковник запасу Петро Черник припустив, що потужна детонація на "Новочеркаську" сталася внаслідок знищення ударних дронів типу Shahed. За його словами, Збройні сили Росії могли втратити близько двох тисяч таких безпілотників.