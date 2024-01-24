У Білому домі не бачать підготовки ЗС РФ до наземного наступу в Україні, — Кірбі

За словами представника адміністрації президента США, російські війська можуть спробувати наступати після сильних морозів, коли ґрунт промерзне.

Білий дім прокоментував стан російсько-українського фронту зі сходу на південь і наголосив, що не бачить жодних змін. Про це повідомив у середу, 24 січня, на брифінгу в Адміністрації президента США координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він наголосив, що спроби російських збройних сил наступати на сході та півдні України не мають якихось значних успіхів.

"Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу, і ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу", — зазначив представник адміністрації президента США.

Кірбі уточнив, що це не виключає спроб російських військ наступати, коли земля добре промерзне і затвердіє.

Ракетні удари росіян — коментар Білого дому

На запитання про ракетні удари по містах України, координатор Ради нацбезпеки зазначив, що російські удари по житлових кварталах, наприклад, у Києві та Харкові мають на меті зломити волю українського народу.

"Напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки і території — це не те, чого Путін уникав у минулому. Але те, що вони роблять — намагаються розтрощити українські системи ППО. І ці системи ППО виявилися вельми ефективними у збиванні з неба багатьох подібних об'єктів", — зауважив Кірбі, додавши, що російські війська почали переслідувати більшу частину оборонно-промислової бази України.

Він заявив, що українці приймають на полі бою важкі рішення про те, коли і скільки снарядів відстріляти сьогодні, а що відкласти на наступний день. І росіяни про це знають, підкреслив Кірбі. Саме тому так важливо, за словами представника Білого дому, отримати додаткове фінансування.

Крім того, Кірбі впевнено підтвердив, що Росія використовувала в Україні північнокорейські ракети. Він зауважив, що Білий дім турбує ще більше зближення відносин між КНДР і РФ.

"Ми дуже і дуже уважно стежимо за цим, оскільки є свідками прагнення Північної Кореї до створення передового військового потенціалу. І нас турбує не тільки здатність Путіна отримати вигоду з цих відносин, а й здатність Кім Чен Ина отримати вигоду з цих відносин", — уточнив Кірбі.

Він додав, що не займається розвідувальною діяльністю, тому не може прокоментувати, чи з'явилися ознаки того, що Північна Корея готується до нападу або навіть війни.

Раніше, 17 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передачі фінансової допомоги Україні та загострює ситуацію на фронті.