Падіння Іл-76 піл Бєлгородом: у ЗМІ розповіли, якою зброєю могли знищити літак (фото)

Російський борт упав за 86 кілометрів від українського кордону в Бєлгородській області. Його могли уразити за допомогою озброєння американського виробництва, розповіли французькі журналісти.

Російський літак Іл-76 могли збити у Бєлгородській області Російської Федерації за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомило видання France Info з посиланням на французьке військове джерело.

"За даними цього джерела, цей літак, Іл-76, був збитий батареєю протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, яку мала українська армія", — йдеться у повідомленні.

Знищення літака Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

У вівторок 24 січня у Бєлгородській області упав російський військово-транспортний літак Іл-76. Борт упав за 5-6 кілометрів від села Яблуневе в Корочанському районі, що за 86 кілометрів від Харківської області. За інформацією Міноборони РФ, нібито на борту перебували 74 людини, з яких 65 полонених військовослужбовців ЗСУ.

Тоді ж з'явилася інформація, що літак могли збити за допомогою системи ППО.

25 січня у ЗМІ повідомили, що РФ може поширювати фейкову інформацію щодо того, що на літаку Іл-76 перебували українські військовополонені, оскільки на відео з місця катастрофи не видно багато тіл.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 січня заявили, що СБУ розслідує всі обставини катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області, тоді як ГУР з'ясовує долю всіх полонених. З його слів, Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Нагадаємо, 25 січня генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун повідомив, що російський літак Іл-76 не летів до Бєлгорода. Зокрема, він прямував в інший бік.