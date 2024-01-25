В Україні офіційно дозволили брати в укриття домашніх тварин: деталі

Правила змінили після того, як у Києві під час обстрілу до сховища не пустили дітей, бо ті були із собакою. Тепер в укриття можна брати домашніх улюбленців, але необхідно дотримуватися певних правил.

В Україні офіційно дозволили брати із собою в укриття під час повітряних тривог домашніх тварин. Про це повідомляють у зоозахисній організації UAnimals.

Раніше пускати в укриття домашніх тварин не можна було. Утім, Міністерство внутрішніх справ внесло відповідні зміни до вимог щодо утримання й експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

Документ набере чинності з дня його офіційного опублікування. У зоозахисній організації кажуть, що їхні юристи ще в грудні звернулися до міністерства, аби вони оновили наказ.

Тепер люди можуть під час повітряних тривог перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми улюбленцями, однак в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Також у документі зазначається, що власники тварин повинні слідкувати за ними та забезпечити необхідні умови.

Люди, які супроводжують домашнього улюбленця, мають гарантувати безпеку людей, інших тварин і майна навколо від заподіяння шкоди. Серед іншого, необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил.

Якщо домашній улюбленець може становити небезпеку, необхідно мати повідець і намордник на собак, які є в постанові Кабміну про небезпечні породи собак.

У Києві дітей не пустили в укриття через собаку

Варто додати, що в грудні охоронець однієї із київських шкіл не пустив під час обстрілів в укриття двох дітей через те, що вони були із собакою.

Тоді прокуратура відкрила кримінальне провадження через залишення дітей у небезпеці. Журналістка Тетяна Даниленко, яка написала про цей інцидент, сказала, що за словами директорки навчального закладу, та не могла пустити дітей із собакою в укриття, адже в когось у приміщенні могла бути алергія.

Цю справу під особистий контроль узяв голова КМВА Сергій Попко. У місцевій владі наголошували, що така ситуація є неприпустимою та потрібно знайти винних.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Києві анонсували масштабну перевірку всіх укриттів. Причиною стала аварія в школі в Солом’янському районі. Там під час тривоги в укритті через прорив труби обвалилася стеля.

Також у листопаді минулого року повідомлялося, що в Херсоні до укриття не пустили жінку з літнім чоловіком. Працівники енергетичної компанії відмовилися пускати людей, адже, за їхніми словами, приміщення призначене лише для працівників або відвідувачів закладу.