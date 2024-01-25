Лубінець підтвердив, що "список полонених" із Іл-76 містить помилки, — ЗМІ

Україна аналізує опубліковані росЗМІ список із 65 людей, які начебто перебували на борту Іл-76. В українській розвідці водночас наголосили, що Кремль офіційно таких списків не оприлюднював.

В офісі Уповноваженого з прав людини виявили, що в списку людей, які начебто перебували на борту Іл-76, є полонені українці, яких повернули додому. Отже, інформація, оприлюднена російською владою щодо авіакатастрофи в Бєлгородській області, не правдива. Поточні результати розслідування подій 24 січня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, слова якого опублікували на інформаційному порталі Sky News.

Лубінець заявив, що в списку полонених "є розбіжності". Зокрема, вказав, що там є прізвища українців, які раніше повернулися з полону. Інші деталі пояснень українського омбудсмена, а також майданчик, на якому він їх озвучив, журналісти Sky News не вказали.

Sky News — публікація з коментарем Дмитра Лубінця Фото: Скриншот

На сторінці Facebook посадовця вказано, що Україна звернулася до ООН і до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МЧКХ) щодо проведення розслідування падіння літака Іл-76 на території Росії. Водночас очікують відповіді на запитання, чи знали ці організації про обмін полоненим, який мав відбутися 24 січня. Також представників цих організацій закликають долучитися до розслідування авіакатастрофи — відвідати місце падіння.

На сторінці ООН і офісу ООН із координації гуманітарних питань (OCHA) в Україні в соцмережі X (раніше — Twitter) відсутні публікації щодо подій в Бєлгородській області. На сторінці Facebook МКЧХ також не згадують про події на російсько-українській війні.

Авіакатастрофа Іл-76 — деталі

Зазначимо, 24 січня за 100 км від кордону України, біля Бєлгорода, розбився військово-транспортний літак Іл-76. Згідно з даними представників ЗСУ, на цьому літаку могли перевозити ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харків. Водночас російські пропагандисти заявили, що на борту начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Міноборони в коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що саме цього дня дійсно планували обмін полоненими. За його словами, процедура обміну припинилася після повідомлень про падіння літака.

У західному виданні France Info повідомили інформацію, отриману з непідтверджених джерел, щодо того, якою зброєю могли дістати до цілі на відстані 100 км. Вказали, що може йтися про ракету, випущену ЗРК Patriot.

Нагадуємо, 24 січня в українській розвідці заявили, що не публікуватимуть список українців, які могли повернутися додому 24 січня: вказали, що очікують на офіційні списки Міноборони РФ, яких досі немає.