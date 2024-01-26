Кім Чен Ин готовий до війни, але не починає її: КНДР стримує від агресії Путін, — Bloomberg

У ЗМІ назвали погрози Північної Кореї "балаканиною". Повідомляється, що Кім Чен Ин готується до війни, але розв’язувати її не хоче.

Риторика лідера Північної Кореї Кім Чен Ина свідчить про те, що він може готуватись до війни. Однак у голови КНДР є з’явилась нова причина не втілювати прогнози у реальність. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Йдеться про покращення економіки Північної Кореї, яка досягає найшвидшого рівня зростання за майже десятиліття. Такий розвиток пояснюється продажем зброї. Президент РФ Володимир Путін отримує північнокорейські балістичні ракети, артснаряди та інше обладнання, завдаючи поштовху ізольованій санкціями економіці КНДР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, і з’являється все більше підтверджень постійного потоку постачань зброї з Північної Кореї у Росію. Ця торгівля між країнами може включати понад два мільйони артилерійських снарядів та балістичних ракет.

У ЗМІ наголосили, що кожну балістичну ракету можна оцінити в кілька мільйонів доларів. Окрім того, Кремль, ймовірно, буде змушений купити пускові установки у КНДР. Загальна вартість боєприпасів, надісланих північнокорейськими партнерами у РФ, може сягати мільярдів доларів. Це — "величезна цифра" для економіки країни.

У матеріалі зазначено, що бурхливі погрози Кім Чен Ина щодо війни, ймовірно, є лише "балаканиною". Північна Корея відкрито заявляє про готовність вести війну, але починати її наміру не має.

Журналісти припустили, що співпраця між КНДР та Росією лише поглиблюватиметься. Можливо, найближчими місяцями Путін приїде з офіційним візитом у країну-партнера. Північна Корея тим часом готується надіслати Москві нові типи тактичних керованих ракет, які допомогли б у бомбардуванні України.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомляли, що Кім Чен Ин може отримати вигоду від застосування його ракет для обстрілів України. Росія випробовує північнокорейські ракети "в бою", де вони показують свою ефективність.

Також у Bloomberg інформували, що президент РФ Володимир Путін посилає сигнали США про свою готовність до переговорів. Однак офіційні особи Вашингтону не бачать ознак того, що країна-агресорка готова припинити війну.