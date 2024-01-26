"Вони бояться": військова пояснила, у чому проблема мобілізації в Україні (відео)

На думку військової Олени Риж з 47 бригади, українці не уміють працювати зі своїми страхами. Громадянам потрібно усвідомити свої емоції і побороти їх.

Через тривалу війну поведінкою українців керує страх. Саме через це вони уникають мобілізації до лав ЗСУ, при цьому звинувачуючи командування ЗСУ у помилкових наказах, а політиків — у тому, що вони не ідуть воювати. Про своє ставлення до проблем мобілізації старша солдатка 47 окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олена Риж (Іваненко) розповіла в інтерв'ю для порталу "Суспільне".

Олена Риж, стрільчиня-санітарка штурмової роти 47 бригади, потрапила на війну у грудні 2022 року, розповіла військова журналістам. На її думку, зараз у суспільстві планує не втома, про яку вона згадувала влітку 2023 року, а страх. Перелічила страхи, які можуть відчувати українці: жінки переживають за чоловіків, чоловіки та жінки бояться загинути. Однак над такими емоціями потрібно працювати, а цього люди не уміють.

"Цих страхів багато і люди не вміють з ними працювати. Вони віддаються потоку, як гірська річка, і починають плисти. Втрачають сили зупинитися і сказати: "А чого я насправді боюся?" — продовжує Риж.

Військова запропонувала кожному заглянути всередину себе, чесно визнати, що він боїться, і після цього не перекладати відповідальність на інших щодо питань мобілізації і участі у війні.

Мобілізація в Україні — чому люди бояться

Риж пояснила, що не слід думати: мобілізація — це начебто людину відразу кидають у бій. Насправді можна займати інші посади — про таку можливість багато розповідають, потрібно лише до цього прислухатись.

"Йти на службу — це необов'язково бути піхотинцем і штурмовиком. Вже так багато військових про це говорять, що й глухі це могли б вже почути".

У розмові з журналістами військова прокоментувала кілька аргументів, які зупиняють людину на шляху у військо:

коли говорять, що винні у проблемах "президент, держава, депутати, їхні діти, поліція" — потрібно визнати, що це відмовка і знайти у собі сміливість;

коли з'явився страх після першого ж бою — можна перейти на іншу посаду у війську, але в тилу. Риж зауважила, що вона поважає таких людей;

коли є страх щодо "м'ясних штурмів", на які начебто можуть кинути командири — військова наголосила, що "це не правда", хоч інколи і бувають питання до командування.

Пояснення військової стосуються як людей, які вже у ЗСУ, так і цивільних, пролунало під час інтерв'ю.

"Цивільні зараз проходять той самий шлях. Вони бояться. І бояться собі признатися в цьому. Тому знаходять, кого звинуватити".

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про випадки, які стались у Одесі, коли військовозобов'язаних затримували у транспорті та на вулиці. На кадрах з місця подій, які стались 9 січня, можна побачити працівників ТЦК, які намагаються перевірити документи у чоловіка. На іншому записі, зробленому 23 січня, громадянина витягують з маршрутки, поки він вигукує, що поспішає на роботу.

Тим часом народні депутати мають розглянути законопроєкт №10378, який вперше подали у Верховну Раду наприкінці грудня 2023 року. Після розгляду в комітеті документ відправили на допрацювання: очікується, що він з дня на день повернеться і його зможуть проаналізувати та внести правки.