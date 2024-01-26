Як звільнитися з військової служби за станом здоров'я: пояснення юристки (відео)

Навіть якщо військовослужбовець отримав інвалідність, це не є підставою для звільнення. Захисники, яких визнали обмежено придатними, також звільнитися не можуть.

Українські військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. Про те, як це відбувається, розповіла адвокатка Дарія Голодняк.

"Дуже багато зараз запитів з приводу того, як звільнитися з військової служби, якщо отримав поранення — чи потрібно проходити ВЛК, яка загальна процедура", — поділилась юристка.

Вона зазначила, що за законом єдиною підставою для звільнення зі служби може бути лише висновок ВЛК про непридатність.

"Тобто у випадку, якщо буде встановлено, що ви обмежено придатний, це не виключає можливість проходження військової служби", — підкреслила Голодняк.

Якщо під час проходження служби військовий отримав інвалідність, це теж не є підставою для звільнення. Як пояснила адвокатка, потрібно все одно отримати висновок ВЛК про непридатність.

Для того, щоб отримати цей висновок, необхідно ініціювати перепроходження ВЛК. Лікарі мають підтвердити непридатність, і вже з їхнім висновком можна буде звільнитися у запас. Раз на 6-12 місяців потрібно буде проходити переогляд.

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