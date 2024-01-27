РФ може атакувати найближчими тижнями Харківську область, — Генштаб Естонії

Начальник Генштабу Ееро Ребо зазначає, що окупанти можуть здійснити атаку для того, щоб відтягнути українські сили із Куп'янського напрямку, який перебуває під основним ударом російських військ.

Імовірно, що найближчими тижнями Росія може спробувати здійснити атаку на Харківську область. Про це повідомив начальник Генштабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, пише ERR.

За його словами, метою такої атаки може бути спроба відтягнути українські війська із Куп’янського напрямку, на який ворог сконцентрував свою увагу. Також Ребо сказав, що на донецькому напрямку тривають активні бої під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком.

Зокрема, ворожі сили сконцентрувалися на Авдіївку, а в середині міста російські військові проводять розвідку. Однак такі дії окупантів не означають, що вони прорвалися або перешкоджають логістиці ЗСУ.

На Запорізькому напрямку активні бойові дії тривають неподалік селища Велика Новосілка. Однак там ні українські, ні російські військові не досягають прогресу.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.

Також Ееро Ребо прокоментував падіння у Бєлгородській області військово-транспортного літака Іл-76. За його словами, на сьогодні вони не мають точної інформації про те, що саме чи хто був на борту. Причиною цьому є те, що Росія не хоче співпрацювати з міжнародними органами з безпеки польотів.

Наступ на Харківську область – що відомо

На початку січня іноземні медіа писали, що Росія готується до нового наступу на Харківську область. Зазначалося, що окупанти можуть посилили повітряні атаки та невдовзі здійснити сухопутний наступ. Втім можливу дату наступу називали 15 січня.

За словами представника ГУР Андрія Черняка, ЗС РФ дійсно почали накопичувати свої сили, однак вони не могли підтвердити, що окупанти готують наступ саме на цю дату. Також очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що у регіоні не спостерігається скупчення російських військ.

Тим часом як писав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 5 січня, вздовж кордону окупанти сконцентрували угрупування військ — "Брянск", "Белгород" та "Курск". На його думку, "екстремальну" загрозу для Харкова має становити угруповання "Белгород", до складу якого входить 11,5 тисяч військових.

Нагадаємо, нещодавно у Financial Times повідомили, що РФ може готувати новий наступ на Україну вже цього літа. Посилаючись на свої джерела журналісти зазначали, що метою окупантів буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також ворог може спробувати здійснити наступ на Харків або Київ.